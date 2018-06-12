"Вообще ничего не ест": Игорь Крутой похудел на 20 кг из-за болезни

Друзья обеспокоены его состоянием

Знаменитый композитор Игорь Крутой похудел на 20 килограмм. Об этом пишет российское издание "СтарХит".

Известный композитор, певец и продюсер Игорь Крутой очень сильно похудел. Виной тому стала серьезная неизлечимая болезнь.

Слухи о том, что у маэстро есть проблемы со здоровьем, начали распространяться еще несколько лет назад. В 2017 году Игорь Крутой тщательно скрывал от общественности то, что он перенес операцию и прошел курс реабилитации в Америке. После этого поползли слухи о том, что у Крутого рак.

Композитор предпочитал не комментировать свое состояние здоровье и худел практически на глазах. Недавно выяснилось, что Игорь Крутой действительно болен. Но съедает его организм не онкология, а диабет, с которым Крутой живет уже несколько лет.

Друзья композитора подтвердили, что у Игоря Яковлевича диабет, а вес он теряет из-за того, что врачи посадили его на строгую диету.

"Игорь Яковлевич всегда был стройным, но за последнее время похудел еще на 15 килограммов. Конечно, все очень беспокоятся, поддерживают его. Всякие были выдумки по поводу диагноза, но, слава богу, у него никакой не рак. А потеря веса связана со строгой диетой, прописанной специалистами, которой он тщательно придерживается. Иногда кажется, что Игорь Яковлевич вообще ничего не ест! И при всем при этом еще и активно занимается спортом. Любит большой теннис, уважает беговую дорожку и прогулки на свежем воздухе", - рассказали в окружении композитора.

Фото: Игорь Крутой (instagram.com/igor__krutoy)

Кроме того, стало известно, что 63-летний маэстро питается в основном, растительной пищей, фруктами, овощами, мясо и рыбой, приготовленными на пару.

Композитору пришлось отказаться от жареного, острого, жирного и сладкого.

По словам супруги Крутого, Ольги, он любил себя раньше побаловать вредной пищей.

Кстати, известный российский телеведущий испугал болезненным внешним видом.

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