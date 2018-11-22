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"Війна закінчиться": українців зворушила історія хороброго бійця ЗСУ

STYLERЖиття    22.11.2018 - 11:55
"Війна закінчиться": українців зворушила історія хороброго бійця ЗСУ
Фото: РБК-Україна

Боєць зібрав колекцію прапорів і збудував церкву

Український боєць Збройних сил України розповів свою історію перебування на службі поділився мріями. Про це йдеться на сторінці "Повернись живим" у Facebook.

"У батальйоні його називають Рідненьким. Він при будь-якій можливості каже всім: "Слава Україні!" і терпляче чекає відповіді. У Збройних силах Рідненький вже 24 роки, як сам каже "день в день". Ми розмовляємо на військовій кухні. Він як раз нагодував бійців вечерею і має півгодини до наради. Боєць підкидає дрова у буржуйку і розповідає про свої мрії. Їх - три", - написано в пості.

&quot;Війна закінчиться&quot;: українців зворушила історія хороброго бійця ЗСУФото: (facebook.com/backandalive)

Першим бажанням бійця було зібрати колекцію бойових прапорів. Цю мрію чоловік здійснив, у нього їх вже близько 60. Першим став прапор батальонно-тактичної групи "Колос".

Другим бажанням бійця було побудувати церкву. До речі, ця мрія була втілена в реальність. Побудував церкву в польовому укритті від снарядів, коли бригада стояла в населеному пункті Широкий Станично-Луганського району. Волонтери та священики надарували військовим багато старовинних ікон. Коли бригада поверталася додому, всі церковні реліквії бійці забрали з собою.

Крім цього, військовослужбовець сподівається зняти фільм про хлопців, кіборгів Савур-Могили. Там загинуло багато побратимів, каже Рідненький, тому цей фільм обов'язково повинен бути.

Боєць додає: "Війна закінчиться, і ми хочемо сісти, випити міцного чаю в Луганську чи Донецьку. Може і по сто грам, хоча я не п'ю. Але якщо на площі цих міст... І саме головне - підняти наш державний прапор і крикнути: "Слава Україні!". Ми, танкісти, всі патріоти, віримо в перемогу".

Користувачів зворушила історія хороброго бійця, Рідненькому подякували та побажали виконання всіх бажань:

&quot;Війна закінчиться&quot;: українців зворушила історія хороброго бійця ЗСУФото: (facebook.com/backandalive)

До речі, мережу зворушила історія матері, яка шукає зниклого на війні сина.

Нагадаємо, що боєць АТО прочитав проникливий вірш, присвячений українським матерям.

Ми писали, що Фоззі з ТНМК написав пронизливий вірш про Донбас.

Відео: РБК-Україна

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