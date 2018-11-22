"Война закончится": украинцев растрогала история храброго бойца ВСУ

Фото: РБК-Украина

Боец собрал коллекцию флагов и построил церковь

Украинский боец Вооруженных сил Украины рассказал свою историю пребывания на службе и поделился мечтами. Об этом говорится на странице "Повернись живим" в Facebook.

"В батальоне его называют Родненьким. Он при любой возможности говорит всем: "Слава Украине!" и терпеливо ждет ответа. В Вооруженных силах Родненький уже 24 года, как сам говорит "день в день". Мы разговариваем на военной кухне. Он как раз накормил бойцов ужином и имеет полчаса до совещания. Боец подбрасывает дрова в буржуйку и рассказывает о своих мечтах. Их - три", - написано в посте.

Фото: (facebook.com/backandalive)

Первым желанием бойца было собрать коллекцию боевых флагов. Эту мечту мужчина осуществил, у него их уже около 60. Первым флагом стал флаг батальонно-тактической группы "Колос".

Вторым желанием бойца было построить церковь. К слову, эта мечта также была воплощена в реальность. Построил церковь в полевом укрытии от снарядов, когда бригада стояла в населенном пункте Широкий Станично-Луганского района. Волонтеры и священники надарили военным много старинных икон. Когда бригада возвращалась домой, все церковные реликвии бойцы забрали с собой.

Помимо этого, военнослужащий надеется снять фильм о ребятах, киборгах Саур-Могилы. Там погибло много собратьев, говорит Родненький, поэтому этот фильм обязательно должен быть.

Боец добавляет: "Война закончится, и мы хотим сесть, выпить крепкого чая в Луганске или Донецке. Может и по сто грамм, хотя я не пью. Но если на площади этих городов... И самое главное - поднять наш государственный флаг и крикнуть: "Слава Украине!". Мы, танкисты, все патриоты, верим в победу".

Пользователей растрогала история храброго бойца, Родненького поблагодарили и пожелали исполнения всех желаний:

Фото: (facebook.com/backandalive)

Кстати, сеть растрогала история матери, которая ищет пропавшего на войне сына.

Напомним, что боец АТО прочитал проникновенный стих, посвященный украинским матерям.

Мы писали, что Фоззи из ТНМК написал пронзительный стих о Донбассе.

Видео: РБК-Украина