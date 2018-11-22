ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Война закончится": украинцев растрогала история храброго бойца ВСУ

STYLERЖизнь    22.11.2018 - 11:55
"Война закончится": украинцев растрогала история храброго бойца ВСУ
Фото: РБК-Украина

Боец собрал коллекцию флагов и построил церковь

Украинский боец Вооруженных сил Украины рассказал свою историю пребывания на службе и поделился мечтами. Об этом говорится на странице "Повернись живим" в Facebook.

"В батальоне его называют Родненьким. Он при любой возможности говорит всем: "Слава Украине!" и терпеливо ждет ответа. В Вооруженных силах Родненький уже 24 года, как сам говорит "день в день". Мы разговариваем на военной кухне. Он как раз накормил бойцов ужином и имеет полчаса до совещания. Боец подбрасывает дрова в буржуйку и рассказывает о своих мечтах. Их - три", - написано в посте.

&quot;Война закончится&quot;: украинцев растрогала история храброго бойца ВСУФото: (facebook.com/backandalive)

Первым желанием бойца было собрать коллекцию боевых флагов. Эту мечту мужчина осуществил, у него их уже около 60. Первым флагом стал флаг батальонно-тактической группы "Колос".

Вторым желанием бойца было построить церковь. К слову, эта мечта также была воплощена в реальность. Построил церковь в полевом укрытии от снарядов, когда бригада стояла в населенном пункте Широкий Станично-Луганского района. Волонтеры и священники надарили военным много старинных икон. Когда бригада возвращалась домой, все церковные реликвии бойцы забрали с собой.

Помимо этого, военнослужащий надеется снять фильм о ребятах, киборгах Саур-Могилы. Там погибло много собратьев, говорит Родненький, поэтому этот фильм  обязательно должен быть. 

Боец добавляет: "Война закончится, и мы хотим сесть, выпить крепкого чая в Луганске или Донецке. Может и по сто грамм, хотя я не пью. Но если на площади этих городов... И самое главное - поднять наш государственный флаг и крикнуть: "Слава Украине!". Мы, танкисты, все патриоты, верим в победу".

Пользователей растрогала история храброго бойца, Родненького поблагодарили и пожелали исполнения всех желаний:

&quot;Война закончится&quot;: украинцев растрогала история храброго бойца ВСУФото: (facebook.com/backandalive)

Кстати, сеть растрогала история матери, которая ищет пропавшего на войне сына.

Напомним, что боец АТО прочитал проникновенный стих, посвященный украинским матерям.

Мы писали, что Фоззи из ТНМК написал пронзительный стих о Донбассе.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины история
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь