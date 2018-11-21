Сеть растрогала история матери, которая ищет пропавшего на войне сына

Фото: РБК-Украина

Мать с 2014 года собирает свидетельства о пребывании сына в плену и не может его найти

29 августа 2014 года 22-летний Андрей Лозинский, боец ​​93-ей бригады, выходил из черного Иловайского котла. С тех самых пор мама Ядвига Лозанская сама прошла той дорогой смерти в поисках пропавшего без вести единственного сына. История матери растрогала сеть,ей посвятили стих. Соответствующий пост опубликован в Facebook.

В посте указано, что мать написала сотню писем, заявлений и запросов с надеждой найти сына. Сейчас она собирает свидетельства о пребывании сына в плену и отказывается от ложных совпадений ДНК.

Слова стиха:

Сину мій у далеких світах, я шукаю тебе, любий,

тільки ти на холодних вітрах - я прошу! - не студи душу,

промінь сонця у серце впусти, я із ним до тебе прилину,

пролечу крізь усі світи - не залишу тебе,не покину.

У душі вже немає сліз, тільки туга і тільки чекання.

Я пройшла отой шлях твій поміж чорними соняхами.

Не сказали вони мені, де ж той світ із моїм сином...

Видивляюсь у кожному сні... Не залишу тебе, не покину.

П'ятий рік вже минає, сніги замітають і серце, і душу.

Не скорюся я долі лихій, я до тебе летіти мушу.

Тільки ти, сину мій, не зламайсь, подолай нездоланне нині!

Знай: я смерті тебе не віддам, не залишу тебе, не покину.

Скриншот поста: (facebook.com/onischenko.ludmila)

Пользователи прониклись преданностью и отвагой матери, пожелав ей поскорее найти пропавшего сына:

Скриншот комментариев: (facebook.com/onischenko.ludmila)

Напомним, что боец АТО прочитал проникновенный стих, посвященный украинским матерям.

Мы писали, что Фоззи из ТНМК написал пронзительный стих о Донбассе.

Видео: РБК-Украина