Сеть растрогала история матери, которая ищет пропавшего на войне сына

Мать с 2014 года собирает свидетельства о пребывании сына в плену и не может его найти
29 августа 2014 года 22-летний Андрей Лозинский, боец 93-ей бригады, выходил из черного Иловайского котла. С тех самых пор мама Ядвига Лозанская сама прошла той дорогой смерти в поисках пропавшего без вести единственного сына. История матери растрогала сеть,ей посвятили стих. Соответствующий пост опубликован в Facebook.
В посте указано, что мать написала сотню писем, заявлений и запросов с надеждой найти сына. Сейчас она собирает свидетельства о пребывании сына в плену и отказывается от ложных совпадений ДНК.
Слова стиха:
Сину мій у далеких світах, я шукаю тебе, любий,
тільки ти на холодних вітрах - я прошу! - не студи душу,
промінь сонця у серце впусти, я із ним до тебе прилину,
пролечу крізь усі світи - не залишу тебе,не покину.
У душі вже немає сліз, тільки туга і тільки чекання.
Я пройшла отой шлях твій поміж чорними соняхами.
Не сказали вони мені, де ж той світ із моїм сином...
Видивляюсь у кожному сні... Не залишу тебе, не покину.
П'ятий рік вже минає, сніги замітають і серце, і душу.
Не скорюся я долі лихій, я до тебе летіти мушу.
Тільки ти, сину мій, не зламайсь, подолай нездоланне нині!
Знай: я смерті тебе не віддам, не залишу тебе, не покину.
Скриншот поста: (facebook.com/onischenko.ludmila)
Пользователи прониклись преданностью и отвагой матери, пожелав ей поскорее найти пропавшего сына:
Скриншот комментариев: (facebook.com/onischenko.ludmila)
Напомним, что боец АТО прочитал проникновенный стих, посвященный украинским матерям.
Мы писали, что Фоззи из ТНМК написал пронзительный стих о Донбассе.
Видео: РБК-Украина