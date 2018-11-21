Мережу зворушила історія матері, яка шукає зниклого на війні сина

Фото: РБК-Україна

Мати з 2014 року збирає свідчення про перебування сина в полоні і не може його знайти

29 серпня 2014 року 22-річний Андрій Лозинський, боєць 93-ої бригади, виходив з чорного Іловайського котла. З тих самих пір мама Ядвіга Лозанська сама пройшла тією дорогою смерті, шукаючи зниклого безвісти єдиного сина. Історія матері зворушила мережу, їй присвятили вірш. Відповідний пост опублікований в Facebook.

В пості вказано, що мати написала сотні листів, заяв і запитів з надією знайти сина. Зараз вона збирає свідчення про перебування сина в полоні і відмовляється від помилкових збігів ДНК.

Слова вірша:

Сину мій у далеких світах, я шукаю тебе, любий,

тільки ти на холодних вітрах - я прошу! - не студи душу,

промінь сонця у серце впусти, я із ним до тебе прилину,

пролечу крізь усі світи - не залишу тебе,не покину.

У душі вже немає сліз, тільки туга і тільки чекання.

Я пройшла отой шлях твій поміж чорними соняхами.

Не сказали вони мені, де ж той світ із моїм сином...

Видивляюсь у кожному сні... Не залишу тебе, не покину.

П'ятий рік вже минає, сніги замітають і серце, і душу.

Не скорюся я долі лихій, я до тебе летіти мушу.

Тільки ти, сину мій, не зламайсь, подолай нездоланне нині!

Знай: я смерті тебе не віддам, не залишу тебе, не покину.

Скріншот поста: (facebook.com/onischenko.ludmila)

Користувачі перейнялися відданістю і відвагою матері, побажавши їй скоріше знайти зниклого сина:

Скріншот коментарів: (facebook.com/onischenko.ludmila)

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Відео: РБК-Україна