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Впилася в обличчя іклами: під Кропивницьким через укус домашньої собаки помер чоловік

STYLERЖиття    25.04.2019 - 16:07
Впилася в обличчя іклами: під Кропивницьким через укус домашньої собаки помер чоловік
Колаж РБК-Україна

Чоловікові встановили діагноз "сказ"

У Кропивницкій області домашня собака вкусила за обличчя свого 65-річного господаря і той незабаром помер від сказу. Про це інформують у звіті Центру громадського здоров'я МОЗ.

Симптоми порушень з боку нервової системи з'явилися у чоловіка 15 квітня, коли він гостював у родичів під Дніпром. 17 квітня чоловікУ стало погано, а тому його госпіталізували у відділення анестезії та інтенсивної терапії з діагнозом "ішемічний інсульт, стовбурові порушення".

19 квітня йому встановили діагноз "сказ", а родичі розповіли про укус. Тоді його доставили У Петровську Центральну районну лікарню, проте лікарям врятувати потерпілого не вдалося. Він помер наступного дня.

Впилася в обличчя іклами: під Кропивницьким через укус домашньої собаки помер чоловікКолаж РБК-Україна

З'ясувалося, що 7 квітня хворого за нижню губу вкусила домашня вівчарка. Та згодом померла, а власник поховав її. За медичною допомогою через укус потерпілий не звертався, про загибель собаки в службу ветеринарної медицини ніхто не повідомив.

Нагадаємо, що у Миколаєві скажений пес покусав 12 людей. Чиновники обмежили так звану зону карантину. Вона розташована поруч з онкологічною лікарнею на вулиці Театральній.

Раніше ми повідомляли про те, що в окупованому Криму оголосили карантин через сказ шакалів. Фахівці відзначають, що найбільш неблагополучною територією визнаний радіус у 2 кілометри біля села Азовське.

А також ми писали про те, що лікар розповіла, як не стати жертвою сказу. Вона розповіла, що хворі тварини можуть загинути через 10 днів, а також через 15, тому вона порадила спостерігати за домашніми тваринами не менше 15 днів.

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