Впилась в лицо клыками: под Кропивницким из-за укуса домашней собаки умер мужчина

Коллаж РБК-Украина

Мужчине установили диагноз "бешенство"

В Кропивницкой области домашняя собака укусила за лицо своего 65-летнего хозяина и тот в скором времени умер от бешенства. Об этом информируют в отчете Центра общественного здоровья Минздрава.

Симптомы нарушений со стороны нервной системы появились у мужчины 15 апреля, когда он гостил у родственников под Днепром. 17 апреля мужчине стало плохо, а потому его госпитализировали в отделение анестезии и интенсивной терапии с диагнозом "ишемический инсульт, стволовые нарушения".

19 апреля ему установили диагноз "бешенство", а родственники рассказали про укус. Тогда его доставили в Петровскую Центральную районную больницу, однако врачам спасти пострадавшего не удалось. Он скончался на следующий день.

Коллаж РБК-Украина

Выяснилось, что 7 апреля больного за нижнюю губу укусила домашняя овчарка. Та впоследствии умерла, а владелец похоронил ее. За медпомощью из-за укуса пострадавший не обращался, о гибели собаки в службу ветеринарной медицины никто не сообщил.

Напомним, что в Николаеве бешеный пес покусал 12 людей. Чиновники ограничили так называемую зону карантина. Она расположена рядом с онкологической больницей на улице Театральной.

Ранее мы сообщали о том, что в оккупированном Крыму объявили карантин из-за бешенства шакалов. Специалисты отмечают, что самой неблагополучной территорией признан радиус в 2 километра возле села Азовское.

А также мы писали о том, что врач рассказала, как не стать жертвой бешенства. Она рассказала, что больные животные могут не погибнуть через 10 дней, а также через 15, поэтому она посоветовала наблюдать за домашними животными не менее 15 дней.