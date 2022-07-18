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Лікар рознесла дорогі розрекламовані препарати, які масово виписують в поліклініках

Колаж РБК-Україна: Лікар рознесла дорогі розрекламовані препарати
Автор: Світлана Мащенко

Коли вам виписують антибіотики, більшість лікарів радять, щоб "не зірвати шлунок", приймати паралельно пробіотики. Але чи потрібно це насправді?

Про це розповіла лікар зі Львова Вікторія П'єц.

"Пробіотики виписують і лікарі (не всі є доказові, і частина має відсоток з продажу)", - зауважила медик.

Чому кишківнику не допоможуть чудо-пігулки

Доктор говорить, що кишківник людини - це не одна рівна труба. І слизова оболонка відрізняється у різних відділах.

"Живемо ми не самі у цьому кількаметровому будинку (кишках). З нами живуть мільярди мікроорганізмів (наш мікробіом). Він унікальний, у всіх різний.

Ба більше, у різних відділах кишківника різні мікроорганізми живуть. У них різні задачі, якщо всі живуть в мирі і злагоді, то все добре, як ні, будуть проблеми (як і в людей)", - розповідає лікар.

Зважаючи на величезну кількість мікробіому, ми не можемо один вид виселити, інший підселити.

Бажано, взагалі туди не втручатися, якщо нічого не турбує.

"Повірте, нормальне, збалансоване харчування (клітковина, овочі, фрукти і т. д.) допоможуть мікроорганізмам жити і берегти слизову від запалення", - додала Вікторія.

Як антибіотик працює разом з пробіотиками

Якщо ліки правильні, вони мають діяти конкретно на збудника.

Лише у 10% людей можливий розвиток діареї (він зростатиме, якщо антибіотиків відразу кілька).

Якщо пити пробіотик разом з антибіотиком, по суті останній одразу ж нейтралізує дію першого.

Тим паче, що мікробіом у всіх індивідуальний, і призначати усім один вид пробіотика, як мінімум дивно.

Кому дійсно треба пробіотики

Пробіотики можуть бути виправдані у людей з хронічним колітом, хворобою Крона.

"Решті людей які не мають запальних змін у кишківнику пробіотики не потрібні. Це гарно розрекламований продукт, і досить дорогий. Деякі лікарі не погано заробляють", - додала Вікторія П'єц.

Раніше лікарі розповіли про натуральні антибіотики, які можна давати дітям.

Також ми писали про корисні властивості імбиру.

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