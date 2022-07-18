Врач разнесла дорогие лекарства, которые массово выписывают в поликлиниках

"Пробиотики выписывают и врачи (не все есть доказательные, и часть имеет процент с продажи)", - отметила медик.

Почему кишечнику не помогут чудо-таблетки

Доктор говорит, что кишечник человека - это не одна ровная труба. И слизистая оболочка отличается в разных отделах.

"Живем мы не одни в этом многометровом доме (кишках). С нами живут миллиарды микроорганизмов (наш микробиом). Он уникальный, у всех разный.

Более того, в разных отделах кишечника разные микроорганизмы живут. У них разные задачи, если все живут в мире и согласии, то все хорошо, если нет - будут проблемы (как и у людей)", - рассказывает врач.

Учитывая огромное количество микробиома, мы не можем один вид выселить, другой подселить.

Желательно, вообще туда не вмешиваться, если ничего не беспокоит.

"Поверьте, нормальное, сбалансированное питание (клетчатка, овощи, фрукты и т. д.) помогут микроорганизмам жить и беречь слизистую от воспаления", - добавила Виктория.

Как антибиотик работает вместе с пробиотиками

Если лекарства правильные, они должны действовать конкретно на возбудителя.

Лишь у 10% людей возможно развитие диареи (он будет расти, если антибиотиков сразу несколько).

Если пить пробиотик вместе с антибиотиком по сути последний сразу же нейтрализует действие первого.

Тем более, что микробиом у всех индивидуальный, и назначать всем один вид пробиотика, как минимум странно.

Кому действительно надо пробиотики

Пробиотики могут быть оправданы у людей с хроническим колитом, болезнью Крона.

"Остальным людям которые не имеют воспалительных изменений в кишечнике пробиотики не нужны. Это хорошо разрекламированный продукт, и достаточно дорогой. Некоторые врачи не плохо зарабатывают", - добавила Виктория Пьец.