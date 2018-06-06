"Врізався в мікроавтобус": наступник "Мотороли" потрапив у ДТП

Дівчина терориста загинула на місці

В окупованому Донецьку потрапив у серйозне ДТП ватажок бойовиків збройного угруповання "Спарта" Володимир Жога ("Воха"), якого називають наступником "Мотороли". Про це передає donpress.com з посиланням на місцевих жителів.

Батальйоном "Спарта" до свого вбивства керував терорист Арсеній Павлов ("Моторола").

Аварія сталася 5 червня. "Воха" їхав на мотоциклі, який врізався в мікроавтобус Mercedes Sprinter.

Відео: Місце ДТП (youtube.com/ZloiDead Ivan)

Нібито саме водій останнього, не переконавшись у безпеці маневру, почав виконувати поворот, і мотоцикл не зміг загальмувати.

Повідомляється, що 23-річний бойовик їхав зі супутницею, яка загинула на місці.

Фото: Терорист "Воха" і його дівчина (inforesist.org)

Сам терорист з важкими травмами госпіталізований у відділення реанімації.

Фото: Терорист "Воха" (glavred.info)

"Пацієнт доставлений у важкому стані, в екстреному порядку проведено обстеження, бригада хірургів, нейрохірургів та травматологів забрала його в операційну, виконала складні операції. Хворий переведений у відділення реанімації, зараз перебуває в стабільно важкому стані. Все необхідне лікування отримує в повному обсязі", — розповів лікар-хірург Дмитро Степанюк, передає Іnforesist.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі український снайпер ліквідував командира бойовиків.

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