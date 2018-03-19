"Врізався в огорожу і зніс стовп": в Запоріжжі трамвай потрапив у серйозне ДТП

Аварія сталася на вулиці Іванова

19 березня в Запоріжжі зійшов з рейок трамвай. Як повідомляє сайт міста, подія трапилася на вулиці Шевченка, що в Шевченківському районі, навпроти будівлі школи. НП сталася в Шевченківському районі

Як видно на фотознімках, вагон трамвая по шляху в бік вулиці Іванова зійшов з рейок і врізався в огорожу приватного двору. Фотографії надали виданню свідки аварії.

Фото: у Запоріжжі трамвай зійшов з рейок (061.ua)

Як раніше повідомлялося, під Києвом, у Вишгороді сталося серйозне ДТП. Фура в'їхала в три припарковані автомобілі.

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