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"Врізався в огорожу і зніс стовп": в Запоріжжі трамвай потрапив у серйозне ДТП

STYLERLIFE        19.03.2018 - 15:56
Фото: Трамвай (wikipedia.org)
Фото: Трамвай (wikipedia.org)

Аварія сталася на вулиці Іванова

19 березня в Запоріжжі зійшов з рейок трамвай. Як повідомляє сайт міста, подія трапилася на вулиці Шевченка, що в Шевченківському районі, навпроти будівлі школи. НП сталася в Шевченківському районі

Як видно на фотознімках, вагон трамвая по шляху в бік вулиці Іванова зійшов з рейок і врізався в огорожу приватного двору. Фотографії надали виданню свідки аварії.

Фото: у Запоріжжі трамвай зійшов з рейок (061.ua)

Як раніше повідомлялося, під Києвом, у Вишгороді сталося серйозне ДТП. Фура в'їхала в три припарковані автомобілі.

Читайте також у Дарницькому районі Києва на перехресті Харківського шосе та вул. Тростянецька малотоннажный вантажівка в'їхала в трамвай, в салоні якого перебувало близько 30 пасажирів.

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Теги: запорожье, трамвай
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