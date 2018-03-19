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"Врезался в забор и снес столб": в Запорожье трамвай угодил в серьезное ДТП

STYLERLIFE        19.03.2018 - 15:56
Фото: Трамвай (wikipedia.org)
Фото: Трамвай (wikipedia.org)

Авария произошла на улице Иванова

19 марта в Запорожье сошел с рельсов трамвай. Как сообщает сайт города, происшествие случилось на улице Шевченко, что в Шевченковском районе, напротив здания школы. ЧП произошло в Шевченковском районе

Как видно на фотоснимках, вагон трамвая по пути в сторону улицы Иванова сошел с рельс и врезался в забор частного двора. Фотографии предоставили изданию свидетели аварии.

Фото: в Запорожье трамвай сошел с рельсов (061.ua)

Как ранее сообщалось, под Киевом, в Вышгороде произошло серьезное ДТП. Фура въехала в три припаркованных автомобиля.

Читайте также, как в Дарницком районе Киева на перекрестке Харьковского шоссе и ул.Тростянецкая малотоннажный грузовик въехал в трамвай, в салоне которого находилось около 30 пассажиров.

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Теги: запорожье, трамвай
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