"Врезался в забор и снес столб": в Запорожье трамвай угодил в серьезное ДТП

Авария произошла на улице Иванова

19 марта в Запорожье сошел с рельсов трамвай. Как сообщает сайт города, происшествие случилось на улице Шевченко, что в Шевченковском районе, напротив здания школы. ЧП произошло в Шевченковском районе

Как видно на фотоснимках, вагон трамвая по пути в сторону улицы Иванова сошел с рельс и врезался в забор частного двора. Фотографии предоставили изданию свидетели аварии.

Фото: в Запорожье трамвай сошел с рельсов (061.ua)

Как ранее сообщалось, под Киевом, в Вышгороде произошло серьезное ДТП. Фура въехала в три припаркованных автомобиля.

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