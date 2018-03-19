"Врезался в забор и снес столб": в Запорожье трамвай угодил в серьезное ДТП

Авария произошла на улице Иванова
19 марта в Запорожье сошел с рельсов трамвай. Как сообщает сайт города, происшествие случилось на улице Шевченко, что в Шевченковском районе, напротив здания школы. ЧП произошло в Шевченковском районе
Как видно на фотоснимках, вагон трамвая по пути в сторону улицы Иванова сошел с рельс и врезался в забор частного двора. Фотографии предоставили изданию свидетели аварии.
Фото: в Запорожье трамвай сошел с рельсов (061.ua)
Как ранее сообщалось, под Киевом, в Вышгороде произошло серьезное ДТП. Фура въехала в три припаркованных автомобиля.
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