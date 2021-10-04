"Все, я буду вмирати": зірка українських серіалів шокувала історією про порятунок батька

"Він захворів на коронавірус, і після цього каже: "Щось я відчуваю, що декілька кварталів пройду - все, в мене вже задишка, болить серце, калатає". Кажу йому: "Йди бігом зроби все що треба, аналізи". І знімок показав, що у серці в нього вже була закупорка судин десь навіть 99%. Лікар каже: "Боже, ви так вчасно прийшли, у вас зараз інфаркт може бути". Сказав, що треба робити операцію", - розповіла Денисенко.

Та найбільшим клопотом для батьків Наталки стала навіть не звістка про термінову операцію, а ціна, яку треба було сплатити за неї.

"65 тисяч гривень. У мене батьки небагаті, батько поїхав у село, пофотографував, де що цінне в нього лежить. Говорить: "Все, я буду вмирати", - пригадала Наталка.

Акторка одразу привезла потрібну суму. І та надскладна операція спонукала її ще більше цінувати власне життя та життя своїх батьків.

"Зараз ми дорослішаємо, наші батьки не молодіють, і ти розумієш, що в будь-який момент може бути якийсь дзвіночок… Тому цінуйте своїх батьків", - закликала зірка.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)