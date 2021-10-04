UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Все, я буду умирать": звезда украинских сериалов шокировала историей о спасении отца

Автор: Артем Горовенко

В прошлом году Наталка Денисенко и все ее родные люди переболели COVID. По словам звезды сериала "Сага" и "Крепостная", ее эмоциональное состояние было ужасным.

Но тяжелее всего пришлось переживать последствия болезни отцу актрисы.

Об этом Наталка призналась в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

"Он заболел коронавирусом, и после этого говорит: "Что-то я чувствую, что пройду несколько кварталов - все, у меня уже одышка, болит сердце, колотится". Говорю ему: "Иди бегом сделай все, что надо, анализы". И снимок показал, что в сердце у него уже была закупорка сосудов где-то даже 99%. Врач говорит: "Боже, вы так вовремя пришли, у вас сейчас инфаркт может быть". Сказал, что надо делать операцию", - рассказала Денисенко.

Но самыми большими хлопотами для родителей Натальи стала даже не весть о срочной операции, а цена, которую надо было уплатить за нее.

"65 тысяч гривен. У меня родители небогатые, отец уехал в село, пофотографировал, где что ценное у него лежит. Говорит: "Все, я буду умирать", - вспомнила Наталья.

Актриса сразу привезла нужную сумму. И та сверхсложная операция побудила ее еще больше ценить собственную жизнь и жизнь своих родителей.

"Сейчас мы взрослеем, наши родители не молодеют, и ты понимаешь, что в любой момент может быть какой-то звоночек... Поэтому цените своих родителей", - призвала звезда.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Ранее Денисенко прокомментировала скандальную драку мужа в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса