Все эти продукты вы можете заморозить, чтобы сэкономить деньги: держите список

Специалистка рекомендует в условиях кризиса и роста цен в магазинах изменить свои кулинарные привычки, чтобы снизить количество пищи, которое регулярно отправляется в мусорник. Большинство продуктов и готовых блюд можно заморозить - это поможет сэкономить деньги.

"Вы можете заморозить почти все. Есть очень немного вещей, которые вы не можете заморозить, но в основном это зависит от того, как вы их заморозите. Причина, по которой мы говорим о заморозке продуктов, заключается в ценах на продукты. Если вы сможете удвоить время хранения еды, то сэкономите больше денег", - подчеркнула Малхоланд.

Она добавила, что отравиться едой, которая долго пролежала в морозилке довольно сложно и нужно уметь правильно ее размораживать.

Свежие продукты хранятся в морозилке около месяца, столько же - хлебные изделия. Готовые блюда могут храниться три месяца, мясо - до полугода.

Однако эксперт призвала регулярно наводить порядок в морозильной камере и следить за тем, чтобы она не покрывалась льдом, так как это вредно для работы такой камеры и будет увеличивать энергопотребление.

Заморозьте фрукты

"Вы можете заморозить любые фрукты. И они отлично подойдут для смузи. Если есть "лишние" лимоны или лаймы - нарежьте их ломтиками, и они отлично подойдут для коктейлей. Можно также заморозить очищенные бананы и добавлять их потом в блендер", - отмечает экспертка.

"Все, что у вас есть и может испортиться, поместите в морозилку прежде, чем оно перейдет в стадию ухудшения. Замороженный виноград очень вкусный - обмакните его в просекко, а затем заморозьте - вкусно. Используйте лоток для льда для такого винограда и его можно будет использовать в качестве кубиков льда для напитков" - поделилась секретами Малхоланд.

Также она рекомендует заморозить авокадо - целиком, ломтиками или кусочками, а также в виде гуакамоле. Авокадо часто попадает в мусорную корзину из-за того, что его не успевают использовать, а портится оно быстро.

Отправьте в морозилку молочные продукты

Сюзан отмечает, что сыр и масло отлично поддаются заморозке. Такие продукты можно покупать по сниженным ценам или оптом, что позволит сэкономить деньги. А потом разделить на части и отправить в морозилку, так как эти продукты долго хранится не могут.

Масло можно хранить кусками, а сыр лучше всего натереть и разложить по пакетам - он отлично подойдет для обедов и соусов для пасты. Также сыр можно заморозить нарезкой.

Как заморозить бутерброды и хлеб

При заморозке хлеба нужно учитывать важный нюанс - в пакете не должно быть влаги и воздуха, иначе он будет размокать, крошиться и при размораживании потеряет вкус и вид. А еще можно заморозить бутерброды - в герметичных пакетах. Этот вариант отлично подойдет для занятых людей.

Еще эксперт отмечает, что можно отправить в морозилку тосты, оладьи, панкейки и блины. Они дешевы и просты в приготовлении, а еще сытны и полезны.

После приготовления положите слой жиронепроницаемой бумаги (например, пергамент) между каждым блином или ломтиком хлеба, а потом заморозьте в пакете.

Такой бутерброд можно положить в тостер или микроволновую печь, чтобы разогреть на завтрак или взять с собой для перекуса.

Заморозка приготовленных блюд

"Соусы для макарон действительны хороши, чтобы делать их оптом. Заморозьте их в многоразовых пакетах, они не занимают места. Приходишь домой вечером, варишь макароны, заливаешь соусом и получаешь быстрый ужин. Пироги не нужно класть в морозилку в форме в готовом виде, можно заморозить порционными кусками", - советует специалистка.

Она добавила, что можно иметь отдельно - начинку для пирога из фарша и тесто, а потом приготовить блюдо в течение нескольких минут.

Сюзан Малхоланд рассказала, что можно на фольгу уложить филе рыбы, добавить специй и соус, потом завернуть и отправить в морозилку.

Точно также готовится куриное филе с прорезями, в которые уложены овощи и сыр - подготовленные блюда можно завернуть в фольгу в сыром виде и отправить в морозилку. А потом вынуть и сразу поставить в духовку - это сэкономит время на приготовление блюда.