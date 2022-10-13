Всі ці продукти ви можете заморозити, щоб заощадити гроші: тримайте список

Фахівець рекомендує в умовах кризи та зростання цін у магазинах змінити свої кулінарні звички, щоб знизити кількість їжі, яка регулярно відправляється у смітник. Більшість продуктів та готових страв можна заморозити – це допоможе заощадити гроші.

"Ви можете заморозити майже все. Є дуже небагато речей, які ви не можете заморозити, але в основному це залежить від того, як ви їх заморозите. Причина, через яку ми говоримо про заморожування продуктів, полягає в цінах на продукти. Якщо ви зможете подвоїти час зберігання їжі, то заощадите більше грошей", - наголосила Малхоланд.

Вона додала, що отруїтися їжею, яка довго пролежала в морозилці, досить складно і потрібно вміти правильно її розморожувати.

Свіжі продукти зберігаються в морозилці близько місяця, стільки ж хлібні вироби. Готові страви можуть зберігатися три місяці, м'ясо – до пів року.

Проте експерт закликала регулярно наводити лад у морозильній камері та стежити за тим, щоб вона не покривалася льодом, оскільки це шкідливо для роботи такої камери та збільшуватиме енергоспоживання.

Заморозьте фрукти

"Ви можете заморозити будь-які фрукти. І вони чудово підійдуть для смузі. Якщо є "зайві" лимони або лайми - наріжте їх скибочками, і вони відмінно підійдуть для коктейлів. Можна також заморозити очищені банани та додавати їх потім до блендера", - зазначає експертка.

"Все, що у вас є і може зіпсуватися, помістіть у морозилку перш ніж воно перейде в стадію погіршення. Заморожений виноград дуже смачний - вмочіть його в просеко, а потім заморозьте - смачно. Використовуйте лоток для льоду для такого винограду і його можна буде використовувати як кубики льоду для напоїв" - поділилася секретами Малхоланд.

Також вона рекомендує заморозити авокадо - повністю, скибочками або шматочками, також у вигляді гуакамоле. Авокадо часто потрапляє у кошик для сміття через те, що його не встигають використовувати, а псується воно швидко.

Відправте в морозилку молочні продукти

Сюзан зазначає, що сир та масло відмінно піддаються заморожуванню. Такі продукти можна купувати за зниженими цінами чи оптом, що дозволить заощадити гроші. А потім розділити на частини та відправити в морозилку, оскільки ці продукти довго не зберігаються.

Масло можна зберігати шматками, а сир краще натерти та розкласти по пакетах - він відмінно підійде для обідів та соусів для пасти. Також сир можна заморозити нарізкою.

Як заморозити бутерброди та хліб

При заморожуванні хліба потрібно враховувати важливий нюанс - у пакеті не повинно бути вологи та повітря, інакше він розмокатиме, буде кришиться і при розморожуванні втратить смак та вигляд. А ще можна заморозити бутерброди – у герметичних пакетах. Цей варіант чудово підійде для зайнятих людей.

Ще експерт зазначає, що можна відправити в морозилку тости, оладки, панкейки та млинці. Вони дешеві та прості у приготуванні, а ще ситні та корисні.

Після приготування покладіть шар жиронепроникного паперу (наприклад, пергамент) між кожним млинцем або скибочкою хліба, а потім заморозьте в пакеті.

Такий бутерброд можна покласти в тостер або мікрохвильову піч, щоб розігріти на сніданок або взяти для перекусу.

Заморожування приготовлених страв

"Соуси для макаронів дійсні хороші, щоб робити їх оптом. Заморозьте їх у багаторазових пакетах, вони не займають місця. Приходиш додому ввечері, вариш макарони, заливаєш соусом і отримуєш швидку вечерю. Пироги не потрібно класти в морозилку у формі в готовому вигляді, можна заморозити порційними шматками", - радить спеціалістка.

Вона додала, що можна мати окремо – начинку для пирога з фаршу та тісто, а потім приготувати страву протягом кількох хвилин.

Сюзан Малхоланд розповіла, що можна на фольгу укласти філе риби, додати спецій та соус, потім загорнути та відправити у морозилку.

Так само готується куряче філе з прорізами, в які покладено овочі та сир – підготовлені страви можна загорнути у фольгу у сирому вигляді та відправити у морозилку. А потім вийняти й одразу поставити в духовку – це заощадить час на приготування страви.