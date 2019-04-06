Невдовзі з України зникнуть всі маршрутки: подробиці

Невдовзі з України зникнуть всі маршрутки. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, який планує замінити пасажирські маршрутки неопланами та їх аналогами до 2030 року, передає Укрінформ.

Зазначається, що реформа у сфері внутрішніх автобусних перевезень почалася після вступу в силу ряду змін у 2018 році. По-перше, переглянута система обрання перевізників-претендентів для роботи на маршрутах, по-друге, прибрані застарілі норми та зроблений акцент на перевазі тих перевізників, які надають більш екологічний рухомий склад.

Фото: (укрінформ)

Мінінфраструктури хоче повторити "ефект авіації" і в залізничній, і в автобусній сферах, який найкращим чином вплине на якість перевезень пасажирів і створить нові умови для бізнесу.

"Що стосується внутрішніх автобусних перевезень, ми змінили правила, відкрили ринок - і результат перед вами сьогодні. Це - автобуси, які вже працюють на рейсах і перевозять пасажирів. Це не виставковий варіант, а новий транспорт для людей", - сказав Омелян.

Нагадаємо, що в Україні наступного тижня запустять онлайн реєстр міжнародних та міжобласних автобусних маршрутів. Наголошується, що у 2018 році була проведена реформа автобусних перевезень та відкриття автобусних станцій.

Раніше повідомлялося, що місцеві органи самоврядування отримали з державного бюджету 500 млн гривень, з яких 325 млн буде використано для придбання шкільних автобусів, а ще 175 - на придбання спеціальних автомобілів для інклюзивно-ресурсних центрів.