"Вся в синцях і садинах": дівчинка з притулку "Світанок" розповіла про насильство з боку вихователів

Стало відомо і про інші беззаконня в дитячому притулку
Нещодавно в соціальній мережі Facebook інспектор патрульної поліції Зоя Мельник опублікувала відео, на якому вона поспілкувалася з вихованкою притулку "Світанок". Дівчинка розповіла, що у дитячому будинку часто застосовується фізична сила по відношенню до молодших вихованців, як з боку вихователів, так і з боку дітей.
"Дівчинка була вся в синцях і садинах, укусах комарів, від неї погано пахло, я думала, що це дитина з сім'ї нарко - або алкозалежних, так як дорослі за нею особливо не дивилися і весь вигляд дитини говорив про це", — пише Зоя Мельник.
Жінка також опублікувала відео з частиною діалогу:
" Хто з вихователів б'є?
- Наталія Федорівна, тітка Раєчка (?)
- Як б'ють?
- Долоньками, по обличчю, по руках, по животі, сідницях
А ще дівчинка розповіла, що їх ставлять на коліна.
- І що ти робиш, коли ставлять? Плачеш?
- Терплю - важко зітхнула дівчинка", — пише інспектор.
Крім того, правоохоронниці вдалося дізнатися і про інші беззаконня, що кояться в дитячому будинку.
"Порозпитувала й інших дітей. Діти тікають через паркан жебракувати, на сигарети в тому числі. Наскільки я зрозуміла, у них там домовленості - персонал дозволяє старшим дітям курити, але забороняє скаржитися", — зазначає Зоя Мельник.
Відео: (facebook.com/zoya.melnik.9)
"Немає пристойних слів і думок з цього приводу. Відмінна робота, панове "педагоги" - "вихователі"! Якби я вірила в пекло, побажала б вам горіти в пеклі яскравим синім полум'ям. Як можна так ставитися до дітей, які і так постраждали і позбавлені батьківської любові та турботи? І яких нікому захистити від вас", — обурюється з приводу ситуації, що склалася Мельник.
Також вона додала, що начальник служби у справах дітей Одеської області вважає цей притулок зразковим і впливати на персонал не збирається.
Скріншот поста облікового запису facebook.com/facebook.com/zoya.melnik.9
Нагадаємо, що Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття вихованців дитячого притулку у Волинській області.
До цього ми повідомляли, що постраждалих дітей після побиття в дитячому будинку доставили в лікарню для огляду та фіксації тілесних ушкоджень.
Також ми писали, що поліції відкрила кримінальне провадження за фактом розбещення малолітніх у Волинському притулку.
Відео: (video.rbc.ua)