"Вся в синцях і садинах": дівчинка з притулку "Світанок" розповіла про насильство з боку вихователів

Фото: (pixabay.com/Greyerbaby)

Стало відомо і про інші беззаконня в дитячому притулку

Нещодавно в соціальній мережі Facebook інспектор патрульної поліції Зоя Мельник опублікувала відео, на якому вона поспілкувалася з вихованкою притулку "Світанок". Дівчинка розповіла, що у дитячому будинку часто застосовується фізична сила по відношенню до молодших вихованців, як з боку вихователів, так і з боку дітей.

"Дівчинка була вся в синцях і садинах, укусах комарів, від неї погано пахло, я думала, що це дитина з сім'ї нарко - або алкозалежних, так як дорослі за нею особливо не дивилися і весь вигляд дитини говорив про це", — пише Зоя Мельник.

Жінка також опублікувала відео з частиною діалогу:

" Хто з вихователів б'є?

- Наталія Федорівна, тітка Раєчка (?)

- Як б'ють?

- Долоньками, по обличчю, по руках, по животі, сідницях

А ще дівчинка розповіла, що їх ставлять на коліна.

- І що ти робиш, коли ставлять? Плачеш?

- Терплю - важко зітхнула дівчинка", — пише інспектор.

Крім того, правоохоронниці вдалося дізнатися і про інші беззаконня, що кояться в дитячому будинку.

"Порозпитувала й інших дітей. Діти тікають через паркан жебракувати, на сигарети в тому числі. Наскільки я зрозуміла, у них там домовленості - персонал дозволяє старшим дітям курити, але забороняє скаржитися", — зазначає Зоя Мельник.

Відео: (facebook.com/zoya.melnik.9)

"Немає пристойних слів і думок з цього приводу. Відмінна робота, панове "педагоги" - "вихователі"! Якби я вірила в пекло, побажала б вам горіти в пеклі яскравим синім полум'ям. Як можна так ставитися до дітей, які і так постраждали і позбавлені батьківської любові та турботи? І яких нікому захистити від вас", — обурюється з приводу ситуації, що склалася Мельник.

Також вона додала, що начальник служби у справах дітей Одеської області вважає цей притулок зразковим і впливати на персонал не збирається.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/facebook.com/zoya.melnik.9

Нагадаємо, що Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття вихованців дитячого притулку у Волинській області.

До цього ми повідомляли, що постраждалих дітей після побиття в дитячому будинку доставили в лікарню для огляду та фіксації тілесних ушкоджень.

Також ми писали, що поліції відкрила кримінальне провадження за фактом розбещення малолітніх у Волинському притулку.

Відео: (video.rbc.ua)