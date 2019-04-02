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Не витримало серце: у Запоріжжі чоловік помер після візиту колекторів

STYLERЖиття    02.04.2019 - 16:45
Не витримало серце: у Запоріжжі чоловік помер після візиту колекторів
Колектори довели до серцевого нападу (Колаж РБК-Україна)

Колектори погрожували жителю Запоріжжя і його серце не витримало

У Запоріжжі чоловік помер від серцевого нападу після того, як його квартиру відвідали колектори. Про це повідомляє gazeta.zp.ua.

Сім'я Максимових опинилася під тиском невідомих колекторів. Син Максимових в 2008 році взяв валютний кредит у банку. Через деякий час банк збанкрутував, а його активи разом з боргами перекупила колекторська контора.

Син Максимових виїхав за кордон на заробітки, а батьки подали до суду після кількох візитів колекторів, щоб відстояти своє право власності на нерухомість.

Не витримало серце: у Запоріжжі чоловік помер після візиту колекторів

Колектори довели до серцевого нападу українця (gazeta.zp.ua)

Як розповів голова ОСББ по вулиці Чумаченко, 40 Максим Перепльотчіков, в той день четверо невідомих намагалися проникнути в під'їзд, щоб знову спробувати виселити законних власників квартири.

"Я знав про ситуацію з цією квартирою. Сьогодні після роботи йшов додому і помітив, що заходять у під'їзд незнайомі люди. Вони називають себе власниками цієї квартири. Якщо б так було насправді, я б про це знав. Я відповідаю за будинок, всіх знаю, тому вирішив піднятися разом з ними. Двері були зачинені, і вони почали викликати спеціальні служби, щоб їм допомогли проникнути в квартиру. Жодних документів не показали. А потім прийшов сусід, який відкрив перші двері. Вони скористалися ситуацією і пішли в квартиру", - розповів Палітурників.

Після того, як невідомі проникли в квартиру і там стався конфлікт, у господаря квартири не витримало серце, і він помер прямо на місці, до приїзду бригади швидкої допомоги.

На даний момент в ситуації розбирається поліція. Вони встановлюють усі обставини трагедії і з'ясовують, кому насправді належить квартира.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як колектори вибивають гроші з беззахисних людей.

А також розповідали про те, що колектори "поховали" дитини через борги батьків.

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