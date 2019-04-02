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Не выдержало сердце: в Запорожье мужчина умер после визита коллекторов

STYLERЖизнь    02.04.2019 - 16:45
Не выдержало сердце: в Запорожье мужчина умер после визита коллекторов
Коллекторы довели до сердечного приступа (Коллаж РБК-Украина)

Коллекторы угрожали жителю Запорожья и его сердце не выдержало

В Запорожье мужчина скончался от сердечного приступа после того, как его квартиру посетили коллекторы. Об этом сообщает gazeta.zp.ua.

Семья Максимовых оказалась под давлением неизвестных коллекторов. Сын Максимовых в 2008 году взял валютный кредит в банке. Через некоторое время банк обанкротился, а его активы вместе с долгами перекупила коллекторская контора.

Сын Максимовых выехал за границу на заработки, а родители подали в суд после нескольких визитов коллекторов, чтобы отстоять свое право собственности на недвижимость.

Не выдержало сердце: в Запорожье мужчина умер после визита коллекторов

Коллекторы довели до сердечного приступа украинца (gazeta.zp.ua)

Как рассказал глава ОСББ по улице Чумаченко, 40 Максим Переплетчиков, в тот день четверо неизвестных пытались проникнуть в подъезд, чтобы снова попытаться выселить законных владельцев квартиры.

"Я знал о ситуации с этой квартирой. Сегодня после работы шел домой и заметил, что в подъезд заходят незнакомые люди. Они называют себя владельцами этой квартиры. Если бы так было на самом деле – я бы об этом уже знал. Я отвечаю за дом, всех знаю, поэтому решил подняться вместе с ними. Двери были закрыты, и они начали вызывать специальные службы, чтобы им помогли проникнуть в квартиру. Документов никаких не показали. А потом пришел сосед, который открыл первые двери. Они воспользовались ситуацией и пошли в квартиру", - рассказал Переплетчиков.

После того, как неизвестные проникли в квартиру и там произошел конфликт, у хозяина квартиры не выдержало сердце, и он умер прямо на месте, до приезда бригады скорой помощи.

На данный момент в ситуации разбирается полиция. Они устанавливают все обстоятельства трагедии и выясняют, кому на самом деле принадлежит квартира.

Напомним, ранее мы писали о том, как коллекторы выбивают деньги из беззащитных людей.

А также рассказывали о том, что коллекторы "похоронили" ребенка из-за долгов родителей.

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