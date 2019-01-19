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"Виїхав на зустрічну смугу": у Києві шукають свідків аварії Газелі і Toyota

STYLERЖиття    19.01.2019 - 22:13
"Виїхав на зустрічну смугу": у Києві шукають свідків аварії Газелі і Toyota
Фото: Автомобіль Toyota після аварії (facebook.com/KyivOperativ)

В результаті ДТП постраждали водій іномарки та його дружина

У Києві на вулиці Газопровідній сталося ДТП, в результаті якого водій Газелі в'їхав в автомобіль Toyota. Водій іномарки отримав травми і забої та садна виявилися у його дружини. Водій Газелі розшукує свідків аварії і відео з реєстратора, повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.

За версією водія Toyota, Газель виїхала на зустрічну смугу, а потім врізалася в його автомобіль.

"Увага! Розшук! Добрий день. Я - водій Toyota Camry, Слава Богу, залишився живий після зіткненням з Газеллю на Газопровідної. У мене - перелом ноги, струс, забиття та садна. Дружина теж відбулася шоком та забоями. Реально обох врятував ремінь. За нашою версією, ДТП сталося через те, що водій Газелі виїхав на зустрічну смугу і в'їхав в мене (я рухався в крайньому правому ряду)", - сказано в повідомленні.

&quot;Виїхав на зустрічну смугу&quot;: у Києві шукають свідків аварії Газелі і ToyotaСкріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

&quot;Виїхав на зустрічну смугу&quot;: у Києві шукають свідків аварії Газелі і Toyota&quot;Виїхав на зустрічну смугу&quot;: у Києві шукають свідків аварії Газелі і Toyota&quot;Виїхав на зустрічну смугу&quot;: у Києві шукають свідків аварії Газелі і ToyotaФото: Автомобілі після аварії (facebook.com/KyivOperativ)

В коментарях до посту люди написали свої версії того, що сталося.

"Треба шукати відеокамери з найближчих будинків, поки не знайшли їх раніше вас", - порекомендувала Світлана Піддубняк.

"Так і так видно, що газель на зустрічній. Безперечна Вина", - написав Євген Філіпенко.

"Щиро співчуваю водієві", - прокоментувала Анасиасия Лаврова.

"Проїжджав повз, але вже коли все сталося, аварія була на проти СТО, може, у них є камери..", - припустив Микола Ковальчук.

&quot;Виїхав на зустрічну смугу&quot;: у Києві шукають свідків аварії Газелі і Toyota

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Як ми раніше писали, в суботу, 19 січня, на проспекті Дружби народів у Києві таксист заснув за кермом і вилетів на тротуар.

Нагадаємо, вранці 14 січня в районі Чугуєва Харківської області в аварії з мікроавтобусом загинули чотири людини, ще 9 отримали поранення.

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