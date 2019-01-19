"Выехал на встречку": в Киеве ищут свидетелей аварии ГАЗели и Toyota

Фото: Автомобиль Toyota после аварии (facebook.com/KyivOperativ)

В результате ДТП пострадали водитель иномарки и его жена

В Киеве на улице Газопроводной произошло ДТП, в результате которого водитель ГАЗели въехал в автомобиль Toyota. Водитель иномарки получил травмы, также ушибы и ссадины оказались у его жены. Водитель ГАЗели разыскивает свидетелей аварии и видео с регистратора, сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

По версии водителя Toyota, Газель выехала на встречную полосу, а потом врезалась в его автомобиль.

"Внимание! Розыск! Добрый день. Я - водитель Toyota Camry, Слава Богу остался жив после столкновением с Газелью на Газопроводной. У меня - перелом ноги, сотрясение, ушибы и ссадины. Супруга тоже отделалась шоком и ушибами. Реально обоих спас ремень. По нашей версии, ДТП произошло из-за того, что водитель Газели выехал на встречную полосу и въехал в меня (я двигался в крайнем правом ряду)", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Фото: Автомобили после аварии (facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях к посту люди написали свои версии случившегося.

"Надо искать видеокамеры с ближайших домов, пока не нашли их раньше вас", - порекомендовала Светлана Поддубняк.

"Да и так видно, что газель на встречке. Вина бесспорна", - написал Евгений Филипенко.

"Искренне сочувствую водителю", - прокомментировала Анасиасия Лаврова.

"Проезжал мимо, но уже когда все случилось, авария была на против СТО, может, у них есть камеры..", - предположил Николай Ковальчук.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Как мі ранее писали, в субботу, 19 января, на проспекте Дружбы народов в Киеве таксист уснул за рулем и вылетел на тротуар.

Напомним, утром 14 января в районе Чугуева Харьковской области в аварии с микроавтобусом погибли четыре человека, еще 9 получили ранения.