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"Уснул за рулем": в Киеве таксист вылетел на тротуар (видео)

STYLERЖизнь    19.01.2019 - 12:25

Видео: ДТП в Киеве (Youtube-канал/dtp.kiev.ua)

В субботу, 19 января, на проспекте Дружбы народов в Киеве таксист уснул за рулем и вылетел на тротуар. Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Так, на опубликованных кадрах видно, что машина остановилась прямо на тротуаре. При этом водитель машины отказался подтверждать, что уснул за рулем. В результате инцидента у нее полностью "счесало" переднюю часть.

&quot;Уснул за рулем&quot;: в Киеве таксист вылетел на тротуар (видео)

Скриншот из видео (Youtube-канал/dtp.kiev.ua)

"Видео с места ДТП в Киеве на Дружбы Народов. Водитель "Шкода" Uber уснул и вылетел с дороги на тротуар возле элитного АЗС для золотых подростков", - говорится в сообщении.

Примечательно, что какие-либо другие подробности о данном инциденте пока неизвестны.

&quot;Уснул за рулем&quot;: в Киеве таксист вылетел на тротуар (видео)

Скриншот из видео (Youtube-канал/dtp.kiev.ua)

Напомним, утром 14 января в районе Чугуева Харьковской области в аварии с микроавтобусом погибли четыре человека, еще 9 получили ранения.

Ранее мы писали, что в Винницкой 14 января произошло тройное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием бензовоза, один человек погиб, еще трое пострадали.

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