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"Заснув за кермом": у Києві таксист вилетів на тротуар (відео)

STYLERЖиття    19.01.2019 - 12:25

Відео: ДТП в Києві (Youtube-канал/dtp.kiev.ua)

У суботу, 19 січня, на проспекті Дружби народів у Києві таксист заснув за кермом і вилетів на тротуар. Про це йдеться на сторінці dtp.kiev.ua Facebook.

Так, на опублікованих кадрах видно, що машина зупинилася прямо на тротуарі. При цьому водій машини відмовився підтверджувати, що заснув за кермом. В результаті інциденту у неї повністю "счесало" передню частину.

&quot;Заснув за кермом&quot;: у Києві таксист вилетів на тротуар (відео)

Скріншот з відео (Youtube-канал/dtp.kiev.ua)

"Відео з місця ДТП в Києві на Дружби Народів. Водій "Шкода" Uber заснув і вилетів з дороги на тротуар біля елітного АЗС для золотих підлітків", - йдеться в повідомленні.

Примітно, що які-небудь інші подробиці про даний інцидент поки невідомі.

&quot;Заснув за кермом&quot;: у Києві таксист вилетів на тротуар (відео)

Скріншот з відео (Youtube-канал/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, вранці 14 січня в районі Чугуєва Харківської області в аварії з мікроавтобусом загинули чотири людини, ще 9 отримали поранення.

Раніше ми писали, що у Вінницькій 14 січня сталося потрійне дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю бензовозу, одна людина загинула, ще троє постраждали.

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