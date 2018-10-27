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"Виглядає дуже ефектно": в Одесі "відступило" море (фото)

STYLERЖиття    27.10.2018 - 09:25
Фото: pixabay.com-reksik004
Фото: pixabay.com-reksik004

Пониження рівня води досягає 20 сантиметрів

На сьогоднішній день в Одесі спостерігається щорічний "відступ" моря, через яке спостерігаються ефектні пейзажі. Про це повідомив декан геолого-географічного факультету ОНУ імені Мечникова доктор геолого-мінералогічних наук Євген Черкез, передає "Думська".

"Це природне вітрове зганяння води. Подібне явище спостерігалося в минулому році і у нас, в Одесі, і в Чорноморську", - сказав він.

При цьому, стверджує Черкез, подібний пейзаж "виглядає дуже ефектно".

"У нас пологий піщаний пляж і пониження рівня води всього на 20 сантиметрів виглядає дуже ефектно", - підкреслив він.

У той же час журналісти уточнили, що через сильний відток моря навіть показався хвилелом, а Жовтий камінь в Отраді тепер можна обійти, не замочивши ніг.

 

Фото: в Одесі "відступило море (dumskaya.net/Олександр Гиманов)

Нагадаємо, в Одесі стався інцидент з побиттям викладача - був жорстоко побитий і пограбований вчитель фізики місцевого Рішельєвського ліцею Павло Віктор. Це сталося 25 жовтня близько дев'ятої вечора, коли він повертався додому на велосипеді.

Як повідомлялося раніше, українські порти отримали більше мільярда гривень збитків через дії Росії в Азовському морі. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

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