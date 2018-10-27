"Выглядит очень эффектно": в Одессе "отступило" море (фото)

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Понижение уровня воды достигает 20 сантиметров

На сегодняшний день в Одессе наблюдается ежегодное "отступление" моря, из-за которого наблюдаются эффектные пейзажи. Об этом сообщил декан геолого-географического факультета ОНУ имени Мечникова доктор геолого-минералогических наук Евгений Черкез, передает "Думская".

"Это естественный ветровой сгон воды. Подобное явление наблюдалось в прошлом году и у нас, в Одессе, и в Черноморске", - сказал он.

При этом, утверждает Черкез, подобный пейзаж выглядит "очень эффектно".

"У нас пологий песчаный пляж и понижение уровня воды всего на 20 сантиметров выглядит очень эффектно", - подчеркнул он.

В то же время журналисты уточнили, что из-за сильного оттока моря даже показался волнолом, а Желтый камень в Отраде теперь можно обойти, не намочив ног.

Фото: в Одессе "отступило" море (dumskaya.net/Александр Гиманов)

Напомним, в Одессе произошел инцидент с избиением преподавателя - был жестоко избит и ограблен учитель физики местного Ришельевского лицея Павел Виктор. Это произошел 25 октября около девяти вечера, когда он возвращался домой на велосипеде.

Как сообщалось ранее, украинские порты получили более миллиарда гривен убытков из-за действий России в Азовском море. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.