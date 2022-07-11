Вилікувати можна: що таке туберкульоз та на які симптоми варто вернути увагу

Симптоми туберкульозу

Найчастіше туберкульоз має такі симптоми:

кашель понад 3 тижні, з мокротинням, іноді з кров’ю;

втрата апетиту і ваги;

нічна пітливість;

підвищена температура;

втома;

набряки шиї.

Якщо людина помітила у себе такі симптоми, то потрібно негайно записатися до сімейного лікаря та пройти діагностику, щоб встановити причину.

Важливо пам'ятати, що лікування туберкульозу безкоштовне за Програмою медичних гарантій.

Види лікування

Медики кажуть, що лікування може бути стаціонарне або амбулаторне.

Зокрема, потреба в госпіталізації є лише в період виділення мікобактерії. Як тільки вона перестає виділятися, то людина може далі лікуватися амбулаторно. Це захищає пацієнтів від повторного інфікування у стаціонарі і більш тяжкої мультирезистентної форми туберкульозу.

Також, якщо потреби в госпіталізації немає, то пацієнт живе вдома, приймає ліки та відвідує фтизіатра або сімейного лікаря, відповідно до плану лікування.

До безкоштовних послуг для пацієнтів з туберкульозом включено:

контрольоване лікування, нагляд та моніторинг та динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнта з туберкульозом;

організація забору біологічного матеріалу для подальшого дослідження в регіональному фтизіопульмонологічному центрі;

визначення моделі лікування на підставі рекомендації лікаря-фтизіатра та лікарів інших спеціальностей у разі супутніх патологій;

організація та забезпечення пацієнтів протитуберкульозними препаратами;

проведення лабораторних та інструментальних досліджень.

Знайти найближчий медичний заклад допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.