Вылечить можно: что такое туберкулез и на какие симптомы стоит обратить внимание

Симптомы туберкулеза

Чаще всего туберкулез имеет следующие симптомы:

кашель более 3 недель, с мокротой, иногда с кровью;

потеря аппетита и веса;

ночная потливость;

повышенная температура;

утомление;

отеки шеи.

Если человек заметил у себя такие симптомы, то нужно немедленно записаться к семейному врачу и пройти диагностику, чтобы установить причину.

Важно помнить, что лечение туберкулеза бесплатное по программе медицинских гарантий.

Виды лечения

Медики говорят, что лечение может быть стационарное или амбулаторное.

В частности, потребность в госпитализации есть лишь в период выделения микобактерии. Как только она перестает выделяться, то человек может дальше лечиться амбулаторно. Это защищает пациентов от повторного инфицирования в стационаре и более тяжелой мультирезистентной формы туберкулеза.

Также, если потребности в госпитализации нет, то пациент живет дома, принимает лекарства и посещает фтизиатра или семейного врача, в соответствии с планом лечения.

К бесплатным услугам для пациентов с туберкулезом включено:

контролируемое лечение, наблюдение и мониторинг и динамическое наблюдение за состоянием здоровья пациента с туберкулезом;

организация забора биологического материала для дальнейшего исследования в региональном фтизиопульмонологическом центре;

определение модели лечения на основании рекомендации врача-фтизиатра и врачей других специальностей в случае сопутствующих патологий;

организация и обеспечение пациентов противотуберкулезными препаратами;

проведение лабораторных и инструментальных исследований.

Найти ближайшее медицинское учреждение поможет оператор контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.