Вылечить можно: что такое туберкулез и на какие симптомы стоит обратить внимание

Туберкулез - серьезное заболевание, которое можно вылечить при условии правильного лечения. Важно обратить внимание на первоочередные симптомы.
Об этом сообщает Национальная Служба здоровья Украины.
Чаще всего туберкулез имеет следующие симптомы:
Если человек заметил у себя такие симптомы, то нужно немедленно записаться к семейному врачу и пройти диагностику, чтобы установить причину.
Важно помнить, что лечение туберкулеза бесплатное по программе медицинских гарантий.
Медики говорят, что лечение может быть стационарное или амбулаторное.
В частности, потребность в госпитализации есть лишь в период выделения микобактерии. Как только она перестает выделяться, то человек может дальше лечиться амбулаторно. Это защищает пациентов от повторного инфицирования в стационаре и более тяжелой мультирезистентной формы туберкулеза.
Также, если потребности в госпитализации нет, то пациент живет дома, принимает лекарства и посещает фтизиатра или семейного врача, в соответствии с планом лечения.
К бесплатным услугам для пациентов с туберкулезом включено:
Найти ближайшее медицинское учреждение поможет оператор контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.
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