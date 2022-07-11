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Вылечить можно: что такое туберкулез и на какие симптомы стоит обратить внимание

Основные симптомы туберкулеза (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Туберкулез - серьезное заболевание, которое можно вылечить при условии правильного лечения. Важно обратить внимание на первоочередные симптомы.

Об этом сообщает Национальная Служба здоровья Украины.

Симптомы туберкулеза

Чаще всего туберкулез имеет следующие симптомы:

  • кашель более 3 недель, с мокротой, иногда с кровью;
  • потеря аппетита и веса;
  • ночная потливость;
  • повышенная температура;
  • утомление;
  • отеки шеи.

Если человек заметил у себя такие симптомы, то нужно немедленно записаться к семейному врачу и пройти диагностику, чтобы установить причину.

Важно помнить, что лечение туберкулеза бесплатное по программе медицинских гарантий.

Виды лечения

Медики говорят, что лечение может быть стационарное или амбулаторное.

В частности, потребность в госпитализации есть лишь в период выделения микобактерии. Как только она перестает выделяться, то человек может дальше лечиться амбулаторно. Это защищает пациентов от повторного инфицирования в стационаре и более тяжелой мультирезистентной формы туберкулеза.

Также, если потребности в госпитализации нет, то пациент живет дома, принимает лекарства и посещает фтизиатра или семейного врача, в соответствии с планом лечения.

К бесплатным услугам для пациентов с туберкулезом включено:

  • контролируемое лечение, наблюдение и мониторинг и динамическое наблюдение за состоянием здоровья пациента с туберкулезом;
  • организация забора биологического материала для дальнейшего исследования в региональном фтизиопульмонологическом центре;
  • определение модели лечения на основании рекомендации врача-фтизиатра и врачей других специальностей в случае сопутствующих патологий;
  • организация и обеспечение пациентов противотуберкулезными препаратами;
  • проведение лабораторных и инструментальных исследований.

Найти ближайшее медицинское учреждение поможет оператор контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Ранних сообщали, как отличить COVID-19 от туберкулеза.

Также врачи рассказывали, всем детям нужно делать пробу Манту.

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туберкулез