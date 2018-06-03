Випав з чужого вікна: на Майорці розбився турист

Обставини загибелі туриста з'ясовуються

На іспанському курорті загинув 20-річний турист з Ірландії. Про це повідомляє видання The Mirror.

У місті Магалуф, іспанського курорту Майорка загинув 20-річний турист з Ірландії.

Відомо, що хлопець випав з вікна готелю і пролетів 20 метрів. Парамедики, яких викликали на місце події, допомогти йому вже не змогли і констатували смерть.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, загиблий не проживав в апартаментах готелю, з вікна якого він впав. Він зупинився в іншому готелі, яка знаходиться неподалік.

Турист прибув в Магалуф за один день до трагічної загибелі. Сусіди квартири, з вікна якої випав турист, повідомили, що чули шум в 4 години ранку, однак вони не можуть стверджувати, що цей шум долинав саме з тієї кімнати, де сталася трагедія.

Про подію повідомили тільки в 11 годині ранку, після того, як виявили біля готелю тіло загиблого туриста.

Обставини загадкової смерті ірландського туриста зараз з'ясовує поліція. Розпочато розслідування.

Нагадаємо, у Рівненській області під час екскурсії загинув турист.

У Рівненській області на території Тараканівського (Дубенського) форту загинув 32-річний турист. Чоловік разом з друзями оглядав внутрішні будівлі фортеці і впав у 15-метровий колодязь. Про це повідомляє "Сегодня".

Товариші туриста викликали рятувальників, але було пізно. Коли чоловіка дістали з колодязя – він був вже мертвий.

"Нещасний випадок. Вони ходили на екскурсію. Один з них провалився в колодязь. Нам надали інформацію про те, що вони були без ліхтарів і взагалі не бачили куди йшли – там освітлення немає", – розповіла інспектор прес-служби управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Рівненській області Олена Гуменюк.

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Відео: video.rbc.ua