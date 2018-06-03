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Выпал из чужого окна: на Майорке разбился турист

STYLERLIFE        03.06.2018 - 19:58
Фото: Магалуф, Майорка (wikimedia.org)
Фото: Магалуф, Майорка (wikimedia.org)

Обстоятельства гибели туриста выясняются

На испанском курорте погиб 20-летний турист из Ирландии. Об этом сообщает издание The Mirror.

В городе Магалуф, испанского курорта Майорка погиб 20-летний турист из Ирландии.

Известно, что парень выпал из окна гостиницы и пролетел 20 метров. Парамедики, которых вызвали на место происшествия, помочь ему уже не смогли и констатировали смерть.

Как сообщают местные СМИ, погибший не проживал в апартаментах гостиницы, из окна которой он упал. Он остановился в другой гостинице, которая находится неподалеку.

Турист прибыл в Магалуф за один день до трагической гибели. Соседи апартаментов, из окна которых выпал турист, сообщили, что слышали шум в 4 часа утра, однако они не могут утверждать, что данный шум доносился именно из того номера, где случилась трагедия.

О происшествии сообщили только в 11 часов утра, после того, как обнаружили возле гостиницы тело погибшего туриста.

Обстоятельства загадочной смерти ирландского туриста сейчас выясняет полиция. Начато расследование.

Напомним, в Ровенской области во время экскурсии погиб турист.

В Ровенской области на территории Таракановского (Дубенского) форта погиб 32-летний турист. Мужчина вместе с друзьями осматривал внутренние здания крепости и упал в 15-метровый колодец. Об этом сообщает "Сегодня".

Товарищи туриста вызвали спасателей, но было поздно. Когда мужчину достали из колодца – он был уже мертв.

"Несчастный случай. Они ходили на экскурсию. Один из них провалился в колодец. Нам предоставили информацию о том, что они были без фонарей и вообще не видели куда шли – там освещения нет", – рассказала инспектор пресс-службы управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области Елена Гуменюк.

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Видео: video.rbc.ua

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Теги: курорт, турист, погибший
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