Випуск-2018: скільки коштуватиме зібрати школяра, з'явилася інфографіка

За вбрання для хлопців і дівчат доведеться викласти приблизно однакову суму

Підготовка до шкільного випускного обійдеться батькам дітей в кілька тисяч гривень. Про це стало відомо Styler у результаті вивчення ситуації.

Так, вечірні сукні для випускниць в магазинах стартують від 2-2,5 тисяч гривень. Однак це буде досить простий варіант – без корсета, паєток і ошатних воланів. У деяких торгових точках сукню можна знайти і за п'ять-шість тисяч.

Не варто розраховувати, що прокат сукні буде суттєво дешевше, оскільки середня сума цієї послуги становить дві тисячі гривень.

Взуття під нього обійдеться від 1,5 до 2 тисяч гривень. Якщо ж це буде нова колекція – доведеться віддати від 3 тисяч. На завершення образу, сумочка-клатч і аксесуари обійдуться до однієї тисячі гривень.

Не простіше в цьому році і батькам хлопців-випускників. Однак у випадку з нарядом, вони воліють купувати костюм, а не брати його на прокат. Його мінімальна сума у бутіку обійдеться мінімум в 2-2,5 тисячі гривень.

Прокат костюма не буде істотно дешевше – близько 1-1,5 тисяч за добу. Сорочка до нього обійдеться в 350-400 грн.

За взуття для випускника доведеться викласти 2,5-3 тисячі гривень, якщо брати будете в магазині чоловічих туфель. На інтернет-майданчиках їх можна знайти за 1-1,5 тисячі.

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До речі, на території окупованого Криму 25 травня пройшов останній дзвінок. У соціальній мережі Twitter після урочистої події були опубліковані фотографії, які показують рівень прагнення російської влади змінити ідеологічні підвалини місцевих жителів.

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