Выпуск-2018: во сколько обойдется собрать школьника, появилась инфографика

За наряды для парней и девушек придется выложить приблизительно одинаковую сумму

Подготовка к школьному выпускному обойдется родителям детей в несколько тысяч гривен. Об этом стало известно Styler в результате изучения ситуации.

Так, вечерние платья для выпускниц в магазинах стартуют от 2-2,5 тысяч гривен. Однако это будет достаточно простой вариант – без корсета, пайеток и нарядных оборок. В некоторых торговых точках платье можно найти и за пять-шесть тысяч.

Не стоит рассчитывать, что прокат платья будет существенно дешевле, поскольку средняя сумма этой услуги составляет две тысячи гривен.

Обувь под него обойдется от 1,5 до 2 тысяч гривен. Если же она будет из новой коллекции – придется отдать от 3 тысяч. В завершение образа, сумочка-клатч и аксессуары обойдутся до одной тысячи гривен.

Не проще в этом году и родителям парней-выпускников. Однако в случае с нарядом, они предпочитают покупать костюм, а не брать его на прокат. Его минимальная сумма в бутике обойдется минимум в 2-2,5 тысячи гривен.

Прокат костюма будет не существенно дешевле – около 1-1,5 тысяч за сутки. Рубашка к нему обойдется в 350-400 грн.

За обувь для выпускника придется выложить 2,5-3 тысячи гривен, если брать будете в магазине мужских туфлей. На интернет-площадках их можно найти за 1-1,5 тысячи.

Фото: сколько стоит собрать выпускника (styler.rbc.ua)

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