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Вистрілив собі в голову: на Дніпрі "копи" ганялися за голим водієм

STYLERЖиття    12.12.2018 - 15:05
Вистрілив собі в голову: на Дніпрі "копи" ганялися за голим водієм
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік вихопив пістолет і вистрілив собі в голову

У Дніпрі поліцейські намагалися наздогнати порушника на легковій Skoda, однак це закінчилося ДТП і стріляниною. Чоловіка переслідували кілька екіпажів. Як з'ясувалося пізніше, він був голий. Про це повідомляє "Інформатор".

Так, 12 грудня близько 4 ранку на перетині на перетині Січеславської Набережної та вулиці 6-ї Стрілецької дивізії автомобіль Skoda врізався в огорожу.

"Чоловік, який керував автомобілем, був голим. Після скоєння ДТП водій не хотів виходити з машини і одягатися. Від медичної допомоги він відмовився", - йдеться в повідомленні.

Вистрілив собі в голову: на Дніпрі &quot;копи&quot; ганялися за голим водієм

Фото: ДТП в Дніпрі (dp.informator.ua)

Більше того, стверджують журналісти, чоловік навіть намагався покінчити з собою.

"Через 2 години після зіткнення, близько 5:30, водій Skoda спробував покінчити з собою. За словами патрульних, вони оформляли адміністративні протоколи за ДТП, коли чоловік, сидячи в машині, раптово вихопив травматичний пістолет і вистрілив собі в голову. Після пострілу водій перебував у свідомості. Йому відразу викликали "швидку допомогу". Медики госпіталізували потерпілого. Огородили місце інциденту, всі обставини з'ясовуються", - підкреслюється в повідомленні.

Вистрілив собі в голову: на Дніпрі &quot;копи&quot; ганялися за голим водієм

Фото: ДТП в Дніпрі (dp.informator.ua)

Також повідомлялося, що на Гостомельському шосе Оболонського району міста Києва зіткнулися маршрутка і вантажівка, в результаті аварії одна людина загинула, ще три людини отримали поранення.

Як повідомлялося раніше, у Запоріжжі 21 листопада в результаті зіткнення трамвая, маршрутки і легкового автомобіля постраждали 9 осіб. Водій трамвая, не зупинившись на червоний сигнал світлофора, скоїла зіткнення з маршруткою Volkswagen, після чого сталося зіткнення останнього транспортного засобу з автомобілем Mazda.

Відео: РБК-Україна

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