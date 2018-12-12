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Выстрелил себе в голову: в Днепре "копы" гонялись за голым водителем

STYLERЖизнь    12.12.2018 - 15:05
Выстрелил себе в голову: в Днепре "копы" гонялись за голым водителем
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина выхватил пистолет и выстрелил себе в голову

В Днепре полицейские пытались догнать нарушителя на легковой Skoda, однако это закончилось ДТП и стрельбой. Мужчину преследовали несколько экипажей. Как выяснилось позже, он был голый. Об этом сообщает "Информатор".

Так, 12 декабря около 4 утра на пересечении на пересечении Сичеславской Набережной и улицы 6-й Стрелковой дивизии автомобиль Skoda врезался в ограждение.

"Мужчина, управлявший автомобилем, был голым. После совершения ДТП водитель не хотел выходить из машины и одеваться. От медицинской помощи он также отказался", - говорится в сообщении.

Выстрелил себе в голову: в Днепре &quot;копы&quot; гонялись за голым водителем

Фото: ДТП в Днепре (dp.informator.ua)

Более того, утверждают журналисты, мужчина даже пытался покончить с собой.

"Через 2 часа после столкновения, около 5:30, водитель Skoda попытался покончить с собой. По словам патрульных, они оформляли административные протоколы по ДТП, когда мужчина, сидя в машине, внезапно схватил травматический пистолет и выстрелил себе в голову. После выстрела водитель находился в сознании. Ему сразу вызвали "скорую помощь". Медики госпитализировали пострадавшего. Место инцидента оградили, все обстоятельства выясняются", - подчеркивается в сообщении.

Выстрелил себе в голову: в Днепре &quot;копы&quot; гонялись за голым водителем

Фото: ДТП в Днепре (dp.informator.ua)

Также сообщалось, что на Гостомельском шоссе Оболонского района города Киева столкнулись маршрутка и грузовик, в результате аварии один человек погиб, еще три человека получили ранения.

Как собщалось ранее, в Запорожье 21 ноября в результате столкновения трамвая, маршрутки и легкового автомобиля пострадали 9 человек. Водитель трамвая, не остановившись на красный сигнал светофора, совершила столкновение с маршруткой Volkswagen, после чего произошло столкновение последнего транспортного средства с автомобилем Mazda.

Видео: РБК-Украина

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