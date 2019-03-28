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Витягли людей з пекла: у мережі показали фото українських героїв

STYLERЖиття    28.03.2019 - 18:15
Витягли людей з пекла: у мережі показали фото українських героїв
Вибухи в Кропивницькому - показали фото рятувальників (колаж РБК-Україна)

Вибухи в Кропивницькому спровокували жахливу пожежу, в якій дивом ніхто не загинув

Вибухи в Кропивницькому на газозаправній станції сталися в середу, 27 березня, через загоряння трьох цистерн з газозаправним обладнанням. У мережі показали фото двох правоохоронців, які витягнули з пекельної заправки людей. Фото героїв оприлюднило МВС України у Facebook.

До слова, для ліквідації пожежі було залучено 85 рятувальників та 19 одиниць техніки. Пожежа охопила територію у 200 квадратних метрів. Вибух був такої сили, що півміста лишилося без світла, а більше десяти авто згоріли вщент.

З пекельної заправки людей витягнули старший  28-річний лейтенант Жаботинський Ярослав Іванович та 45-річний підполковник Назаренко Костянтин Юрійович.

Витягли людей з пекла: у мережі показали фото українських героїв

Вибухи в Кропивницькому - показали фото рятувальників (Ярослав Жаботинський, фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Наразі герої перебувають в лікарні в стані середньої тяжкості.

Раніше ми показували фото і відео жахливої катастрофи. Під час гасіння пожежі сталося 7 вибухів різної потужності, з подальшим загоранням поруч розташованих 10 легкових автомобілів, 5 вантажних автомобілів і будівлі колишньої СТО.

Витягли людей з пекла: у мережі показали фото українських героїв

 Вибухи в Кропивницькому - показали фото рятувальників (Костянтин Назаренко, фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Пожежа була ліквідована о 22:45. В результаті вибуху ємності з газом, попередньо травмовані чотири людини, яких екстрено госпіталізували.

 

Вибухи в Кропивницькому (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, поліція відкрила справу через вибухи у Кропивницькому - інформацію за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою" Кримінального кодексу України.

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