Вытащили людей из ада: в сети показали фото украинских героев

Взрывы в Кропивницком - показали фото спасателей (коллаж РБК-Украина)

Взрывы в Кропивницком спровоцировали ужасный пожар, в котором чудом никто не погиб

Взрывы в Кропивницком на газозаправочной станции произошли в среду, 27 марта, из-за возгорания трех цистерн с газозаправочным оборудованием. В сети показали фото двух правоохранителей, которые вытащили из адской заправки людей. Фото героев обнародовало МВД Украины в Facebook.

К слову, для ликвидации пожара было привлечено 85 спасателей и 19 единиц техники. Пожар охватил территорию в 200 квадратных метров. Взрыв был такой силы, что полгорода осталось без света, а более десяти авто сгорели дотла.

С адской заправки людей вытащили старший 28-летний лейтенант Жаботинский Ярослав Иванович и 45-летний подполковник Назаренко Константин Юрьевич.

Взрывы в Кропивницком - показали фото спасателей (Ярослав Жаботинский, фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Сейчас герои находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Ранее мы показывали фото и видео ужасной катастрофы. Во время тушения пожара произошло 7 взрывов различной мощности, с последующим возгоранием рядом стоящих 10 легковых автомобилей, 5 грузовых автомобилей и здания бывшей СТО.

Взрывы в Кропивницком - показали фото спасателей (Константин Назаренко, фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Пожар был ликвидирован в 22:45. В результате взрыва емкости с газом, предварительно травмированы четыре человека, которых экстренно госпитализировали.

Взрывы в Кропивницкому (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, полиция открыла дело из-за взрыва в Кропивницком - информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью" Уголовного кодекса Украины.