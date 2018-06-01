Витягли палети з балкона: киян попередили про легкий спосіб обікрасти квартиру (фото)

У столиці розшукують "кмітливих" зловмисників

У Києві зухвало обікрали квартиру на першому поверсі. Злодії просто зняли пластикові палети з балкона і проникли всередину житла. Про інцидент розповів журналіст Євген Спірін на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Були на роботі з Serhij Pyvovarov, а тут зателефонувала його сусідка і сказала, що його квартиру взкрили", - повідомив він.

"Підсумок: витягнені пластикові палети з балкона. Як з'ясувалося, між ними нічого не було. Тобто просто пластик. Під балконом купа палет, деякі в павутині", - розповів Євген.

Фото: Квартира після крадіжки (facebook.com/mark.spirin.3)

"Є ручка від молотка зі штрихкодом, є рукавичка. Поліція вже приїхала, чекаємо групу криміналістів. В Шерлоків грати не хочеться", - зазначив він.

"Втрати: валюта, ноут і дрібниці. Перевірте ваші балкони і замки", - повідомив Спірін.

Скріншот поста (facebook.com/mark.spirin.3)

Скріншот коментарів (facebook.com/mark.spirin.3)

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