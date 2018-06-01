Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Витягли палети з балкона: киян попередили про легкий спосіб обікрасти квартиру (фото)

STYLERLIFE        01.06.2018 - 21:40
Фото: Злодії проникли в квартиру через балкон (facebook.com/mark.spirin.3)
Фото: Злодії проникли в квартиру через балкон (facebook.com/mark.spirin.3)

У столиці розшукують "кмітливих" зловмисників

У Києві зухвало обікрали квартиру на першому поверсі. Злодії просто зняли пластикові палети з балкона і проникли всередину житла. Про інцидент розповів журналіст Євген Спірін на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Були на роботі з Serhij Pyvovarov, а тут зателефонувала його сусідка і сказала, що його квартиру взкрили", - повідомив він.

"Підсумок: витягнені пластикові палети з балкона. Як з'ясувалося, між ними нічого не було. Тобто просто пластик. Під балконом купа палет, деякі в павутині", - розповів Євген.

 

Фото: Квартира після крадіжки (facebook.com/mark.spirin.3)

"Є ручка від молотка зі штрихкодом, є рукавичка. Поліція вже приїхала, чекаємо групу криміналістів. В Шерлоків грати не хочеться", - зазначив він.

"Втрати: валюта, ноут і дрібниці. Перевірте ваші балкони і замки", - повідомив Спірін.

Скріншот поста (facebook.com/mark.spirin.3)

Скріншот коментарів (facebook.com/mark.spirin.3)

Раніше повідомлялося, що жителів Харкова попередили про нахабне злодієві з викруткою.

День захисту дітей: яке значення має це свято (відео: РБК-Україна)

Погрожували розправою: у Тернополі роми відібрали у дитини телефон Злодій не пройде: запорізькі продавці креативно присікають розкрадання на ринку (фото)
Теги: полиция, кража, вор
"Так облажатися - треба вміти": Забужко заявила, що "спецоперація Бабченко" - потужний удар по ФСБ
"У нього випало два зуба": Собчак розповіла, як почуває себе Сенцов
Українка приїхала на російський дитячий конкурс в окупований Крим
"Сильно змінився": фото з постарілим Савіком Шустером здивували мережу
On Top