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Вытащили паллеты из балкона: киевлян предупредили о легком способе обворовать квартиру (фото)

STYLERLIFE        01.06.2018 - 21:40
Фото: Воры проникли в квартиру через балкон (facebook.com/mark.spirin.3)
Фото: Воры проникли в квартиру через балкон (facebook.com/mark.spirin.3)

В столице разыскивают "находчивых" злоумышленников

В Киеве дерзко обворовали квартиру на первом этаже. Воры просто сняли пластиковые паллеты с балкона и проникли внутрь жилья. Об инциденте рассказал журналист Евгений Спирин на своей странице в соцсети Facebook.

"Были на работе с Serhij Pyvovarov, а тут позвонила его соседка и сказала, что его квартиру вскрыли", - сообщил он.

"Итог: вытащенные пластиковые паллеты из балкона. Как выяснилось, между ними ничего не было. То есть просто пластик. Под балконом куча паллет, некоторые в паутине", - рассказал Евгений.

 

Фото: Квартира после кражи (facebook.com/mark.spirin.3)

"Есть ручка от молотка со штрихкодом, есть перчатка. Полиция уже приехала, ждем группу криминалистов. В Шерлоков играть не охота", - отметил он.

"Потерь: валюта, ноут и по мелочи. Проверьте ваши балконы и замки", - сообщил Спирин.

Скриншот поста (facebook.com/mark.spirin.3)

Скриншот комментариев (facebook.com/mark.spirin.3)

Ранее сообщалось, что жителей Харькова предупредили о наглом воре с отверткой.

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Теги: полиция, кража, вор
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