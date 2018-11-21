Вивіз з фронту 400 поранених бійців: "автобус-привид" обрав кращого водія

Фото: РБК-Україна

Найкращим водієм став далекобійник з 22-річним стажем Микола Музичишин

Наступним переможцем в рамках кампанії "Автобус-привид у пошуках кращого водія України" проекту "Керуй" став далекобійник з 22-річним стажем Микола Музичишин. У 2014-2015 роках чоловік працював водієм-санітаром швидкої і вивозив поранених бійців з "гарячих точок" на сході країни. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Микола Музичишин родом з Хмельницького, зараз проживає у Дніпрі. У 2014 році чоловік вирушив на схід України. Микола має відразу п'ять водійських категорій і був впевнений, що його закріплять за важкою військовою технікою. Проте його досвід став у нагоді під час порятунку поранених. Чоловіка призначили водієм-санітаром швидкої.

Чоловік розповідає, що в Донецькому аеропорту бували ночі, коли доводилося вивозити до 16 поранених. Всього за рік водій вивіз близько 400 поранених бійців. За його словами, час, проведений в зоні АТО, став для нього великою честю в житті. Найважливішим своїм завданням чоловік вважав встигнути вивезти та врятувати побратимів.

Своїм будинком він вважає всю Україну, адже працює далекобійником і більшу частину свого життя перебуває в дорозі. "У мене з дитинства була мрія - сісти за кермо і далеко їхати. Вважаю, що моя мрія здійснилася", - розповів Микола Музичишин.

До речі, син водія-переможця Максим розповів, що завжди дуже переживав за батька, особливо, коли він перебував у зоні бойових дій. "Але я знав, що він допомагає людям і робить корисну справу. Пишаюся своїм татом, пишаюся тим, що він у мене один з кращих водіїв, а для мене - і людей", - каже Максим.

Фото: (npu.gov.ua)

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Відео: РБК-Україна