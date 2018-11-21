Вывез с фронта 400 раненых бойцов: "автобус-призрак" выбрал лучшего водителя

Фото: РБК-Украина

Лучшим водителем стал дальнобойщик с 22-летним стажем Николай Музичишин

Следующим победителем в рамках кампании "Автобус-призрак в поисках лучшего водителя Украины" проекта "Управляй" стал дальнобойщик с 22-летним стажем Николай Музичишин. В 2014-2015 годах мужчина работал водителем-санитаром скорой и вывозил раненых бойцов из "горячих точек" на востоке страны. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Николай Музичишин родом из Хмельницкого, сейчас проживает в Днепре. В 2014 году мужчина отправился на восток Украины. Николай имеет сразу пять водительских категорий и был уверен, что его закрепят за тяжелой военной техникой. Однако его опыт пригодился во время спасения раненых. Мужчину назначили водителем-санитаром скорой.

Мужчина рассказывает, что в Донецком аэропорту бывали ночи, когда приходилось вывозить до 16 раненых. Всего за год водитель вывез около 400 раненых бойцов. По его словам, время, проведенное в зоне АТО, стало для него большой честью в жизни. Важнейшей своей задачей мужчина считал успеть вывезти и спасти собратьев.

Своим домом он считает всю Украину, ведь работает дальнобойщиком и большую часть жизни находится в пути. "У меня с детства была мечта - сесть за руль и далеко ехать. Считаю, что моя мечта осуществилась", - рассказал Николай Музичишин.

К слову, сын водителя Максим рассказал, что всегда очень переживал за отца, особенно, когда он находился в зоне боевых действий. "Но я знал, что он помогает людям и делает полезное дело. Горжусь своим папой, горжусь тем, что он у меня один из лучших водителей, а для меня - и людей", - говорит Максим.

Фото: (npu.gov.ua)

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Видео: РБК-Украина