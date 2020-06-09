Викликає алергію і переносить коронавірус: імунолог розвіяла міфи про тополиний пух

В Україні настало довгоочікуване літо і стовпчики термометрів поповзли вгору. Одночасно з теплом в повітрі почав літати тополиний пух. Він красивий і часом здається, що це пухнастий літній сніг, але для деяких категорій людей період цвітіння тополі стає складним випробуванням. Імунолог Алла Волоха розвінчала найпопулярніші міфи про тополиний пух.

Виявляється, алергія, на яку кожен червень страждає чимала кількість українців, зовсім не на тополиний пух.

"Алергії на тополиний пух не існує. Він може бути переносником інших алергенів: пилку рослин і дерев, на ньому можуть осідати якісь забруднені частинки повітря, особливо в містах", – зазначила імунолог Алла Волоха в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Тобто пух тільки транспортує те, на що у людини алергія. Сам тополиний пух є гіпоалергенним, а ще – дуже корисним матеріалом. У чистому вигляді його використовують навіть для наповнення подушок і ковдр.

А чи може тополиний пух, який зараз скрізь, переносити коронавірусну інфекцію? Експерти запевняють, що ймовірність цього дуже мала.

"Складно собі уявити, щоб така величезна кількість вірусу літало в повітрі, і щоб він якимось чином абсорбувався на цей пух. Навіть якщо в теорії він потрапить на якусь частинку пуху, то насправді він не так довго живе, щоб ця частинка потрапила колись до людини", – пояснила імунолог.

Але деяких неприємностей, пов'язаних з пухом, все ж уникнути складно.

"Він може осідати на слизовій оболонці ока, носа і викликати механічне подразнення. Це може бути сльозотеча, почервоніння очей, закладеність носа, чхання", – розповіла Алла Волоха.

Щоб уникнути подібних реакцій на пух, експерти радять в період цвітіння тополі носити сонячні окуляри, а от контактні лінзи на вулицю краще не одягати. Щоб пух не лип до обличчя, жінкам рекомендують тимчасово не використовувати зволожувальні та тональні креми. А ось носіння маски, яке зараз передбачено карантинними заходами, допоможе захистити не тільки від коронавірусу, але і від надокучливого пуху.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики розвінчали міфи про весняну алергію.

А також розповідали про те, що лікарі дали відповідь про те, чи може тополиний пух переносити коронавірус.