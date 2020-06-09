Вызывает аллергию и переносит коронавирус: иммунолог развенчала мифы о тополином пухе

В Украине наступило долгожданное лето и столбики термометров поползли вверх. Одновременно с теплом в воздухе начал летать тополиный пух. Он красив и временами кажется, что это пушистый летний снег, но для некоторых категорий людей период цветения тополя становится сложным испытанием. Иммунолог Алла Волоха развенчала самые популярные мифы о тополином пухе.

Оказывается, аллергия, на которую каждый июнь страдает немалое количество украинцев, вовсе не на тополиный пух.

"Аллергии на тополиный пух не существует. Он может быть переносчиком других аллергенов: пыльцы растений и деревьев, на нем могут оседать какие-то загрязненные частицы воздуха, особенно в городах", – отметила иммунолог Алла Волоха в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

То есть пух только транспортирует то, на что у человека аллергия. Сам тополиный пух является гипоаллергенным, а еще – очень полезным материалом. В чистом виде его даже используют для наполнения подушек и одеял.

А может ли тополиный пух, который сейчас везде, переносить коронавирусную инфекцию? Эксперты уверяют, что вероятность этого очень мала.

"Сложно себе представить, чтобы такое огромное количество вируса летало в воздухе, и чтобы он каким-то образом абсорбировался на этот пух. Даже если в теории он попадет на какую-то частичку пуха, то на самом деле он не так долго живет, чтобы эта частица попала когда-то к человеку", – объяснила иммунолог.

Но некоторых неприятностей, связанных с пухом, все же избежать сложно.

"Он может оседать на слизистой оболочке глаза, носа и вызывать механическое раздражение. Это может быть слезотечение, покраснение глаз, заложенность носа, чихание", – рассказала Алла Волоха.

Чтобы избежать подобных реакций на пух, эксперты советуют в период цветения тополя носить солнечные очки, а вот контактные линзы на улицу лучше не надевать. Чтобы пух не лип к лицу, женщинам рекомендуют временно не использовать увлажняющие и тональные кремы. А вот ношение маски, которое сейчас предусмотрено карантинными мерами, поможет защитить не только от коронавируса, но и от надоедливого пуха.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики развенчали мифы о весенней аллергии.

А также рассказывали о том, что врачи дали ответ о том, может ли тополиный пух переносить коронавирус.