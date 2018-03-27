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"Взяв за комір і потягнув до виходу": 17-річний хлопець врятував трьох дітей з жахливої пожежі в Кемерово

STYLERLIFE        27.03.2018 - 10:19
Фото: Пожежа в Кемерово (twitter.com/T0000l)
Фото: Пожежа в Кемерово (twitter.com/T0000l)

Він розповів, що пішов на голос і побачив, що троє малюків забилися в куток і плачуть

У мережі розказали, як 17-річний хлопець зумів врятувати трьох дітей в жахливому пожежу в Кемерово. Про це передає kp.ru.

17-річний Діма Полухін вчиться в кадетському корпусі МНС в Кемерово. Під час пожежі він знаходився у торговому центрі в кінотеатрі.

"Коли все сталося, я перебував у залі кінотеатру, дивився фільм. Ніякої сирени, нічого не було. Вибухів теж я не чув. Просто в зал забігла співробітниця кінотеатру і сказала всім йти, бо пожежа. Ми всі вийшли через пожежний вихід. Мій сеанс був у третьому залі, але коли з пожежного проходу ми йшли повз двері, що веде в другий зал, я ще звернув увагу. що туди чомусь ніхто не виходить. Були люди за дверима чи ні, я не встиг зрозуміти", - згадує хлопець.

Діма Полухін (vk.com Дмитро Полухін)

Діма згадує, що на третьому поверсі диму було набагато більше. Хлопець каже, що зустрів жінку, яка кричала, що в неї там залишилися діти.

"Нам всім говорили спускатися, але якась жінка плакала і кричала, що нікуди не піде, тому що у неї там залишилися діти. Я підійшов до неї, запитав, де вони. Вона була просто не в собі від жаху, махнула рукою в якусь сторону, я туди і пішов. Потім я почув дитячі крики. Я пішов на голос і побачив, що троє малюків забилися в кут і плачуть. В темряві я понишпорив рукою і наткнувся на руку. Це був хлопчик років 11, як я потім вже побачив. Так само навпомацки ще взяв за комір двох дівчаток і потягнув до виходу", - каже відважний юнак.

Дітей він передав їх мамі.

Нагадаємо, що в Кемерово у зв'язку з трагедією в торговому центрі, де смертельний пожежа забрала життя 64 людей, близько 4 тисяч людей зібралися на мітинг.

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Теги: Кемерово
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