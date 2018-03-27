В Кемерово тысячи людей вышли на митинг в связи с трагедией в ТЦ (видео)

Местные жители призывают Путина подать в отставку

В Кемерово в связи с трагедией в торговом центре, где смертельный пожар унес жизни 64 человек, около 4 тысяч людей собрались на митинг. Соответствующее видео размещено на странице сообщества "МБХ медиа" в Facebook.

"Толпа скандирует "В отставку!" и требует приезда Владимира Путина на площадь. Они прочитали в новостях, что он возложил цветы в Кемерово", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/MBKhMedia)

Местные жители требуют в первую очередь отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, но также звучат призывы отправить в отставку и Путина.

Горожане требуют от властей рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии. Многие не верят, что обнародованное число жертв соответствует действительности. Другие считают, что сразу после начала пожара к ТЦ прибыло слишком мало спасателей, которые не сделали всего необходимого для спасения людей.

"Мое мнение — виновато правительство, которое довело страну. Пожарных расчетов не хватило, вертолетов нет в самой богатой стране. А почему? А вы можете мне ответить, почему? "Денег нет, но вы держитесь!" - приводит слова местных жителей сообщество "МБХ медиа".

Скриншот поста (facebook.com/MBKhMedia)

Напомним, что в российском городе Кемерово в воскресенье, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар. Возгорание началось на четвертом этаже здания – рядом с кинотеатром, где в тот момент было много детей. В результате трагедии, по последним данным, погибло 64 человека. Родственники погибших рассказали о произошедшем.