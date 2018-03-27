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В Кемерово тисячі людей вийшли на мітинг у зв'язку з трагедією в ТЦ (відео)

STYLERLIFE        27.03.2018 - 08:42
Фото: Протест в Кемерово (twitter.com gazeta42_
Фото: Протест в Кемерово (twitter.com gazeta42_

Місцеві жителі закликають Путіна подати у відставку

В Кемерово у зв'язку з трагедією в торговому центрі, де смертельний пожежа забрала життя 64 осіб, близько 4 тисяч людей зібралися на мітинг. Відповідне відео розміщено на сторінці спільноти "МБХ медіа" Facebook.

"Натовп скандує "У відставку!" і вимагає приїзду Володимира Путіна на площу. Вони прочитали в новинах, що він поклав квіти в Кемерово", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/MBKhMedia)

Місцеві жителі вимагають в першу чергу відставки губернатора Кемеровської області Амана Тулєєва, але також звучати заклики відправити у відставку і Путіна.

Городяни вимагають від влади розповісти правду про сталася в неділю трагедії. Багато хто не вірять, що оприлюднене число жертв відповідає дійсності. Інші вважають, що відразу після початку пожежі до ТЦ прибуло дуже мало рятувальників, які не зробили всього необхідного для порятунку людей.

"Моя думка — винен уряд, який довів країну. Пожежних розрахунків не вистачило, вертольотів немає в найбагатшій країні. А чому? А ви можете мені відповісти, чому? "Грошей немає, але ви тримайтеся!" - наводить слова місцевих жителів спільнота "МБХ медіа".

Скріншот поста (facebook.com/MBKhMedia)

Нагадаємо, що в російському місті Кемерово в неділю, 25 березня, у торговому центрі "Зимова вишня" сталася пожежа. Пожежа почалася на четвертому поверсі будівлі – поруч з кінотеатром, де в той момент було багато дітей. В результаті трагедії, за останніми даними, загинуло 64 людини. Родичі загиблих розповіли про подію.

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Теги: пожар, Кемерово
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