"Взял за шиворот и потащил к выходу": 17-летний парень спас троих детей из ужасного пожара в Кемерово

Он рассказал, что пошел на голос, и увидел, что трое малышей забились в угол и плачут

В сети рассказали, как 17-летний парень сумел спасти троих детей в ужасном пожаре в Кемерово. Об этом передает kp.ru.

17-летний Дима Полухин учится в кадетском корпусе МЧС в Кемерово. Во время пожара он находился в торговом центре в кинотеатре.

"Когда все случилось, я находился в зале кинотеатра, смотрел фильм. Никакой сирены, ничего не было. Взрывов тоже я не слышал. Просто в зал забежала сотрудница кинотеатра и сказала всем уходить, потому что пожар. Мы все вышли через пожарный выход. Мой сеанс был в третьем зале, но когда по пожарному проходу мы шли мимо двери, ведущей во второй зал, я ещё обратил внимание. что туда почему-то никто не выходит. Были люди за дверью или нет, я не успел понять", - вспоминает юноша.

Дима Полухин (vk.com Дмитрий Полухин)

Дима вспоминает, что на третьем этаже дыма было гораздо больше. Парень говорит, что встретил женщину, которая кричала, что у нее там остались дети.

"Нам всем говорили спускаться, но какая-то женщина плакала и кричала, что никуда не пойдет потому что у неё там остались дети. Я подошел к ней, спросил, где они. Она была просто не в себе от ужаса, махнула рукой в какую-то сторону, я туда и пошел. Потом я услышал детские крики. Я пошел на голос, и увидел, что трое малышей забились в угол и плачут. В темноте я пошарил рукой и наткнулся на руку. Это был мальчик лет 11, как я потом уже увидел. Так же наощупь еще взял за шиворот двух девочек и потащил к выходу", - говорит отважный юноша.

Детей он передал их маме.

Напомним, что в Кемерово в связи с трагедией в торговом центре, где смертельный пожар унес жизни 64 человек, около 4 тысяч людей собрались на митинг.