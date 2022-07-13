"Я хотів у Прип'ять, а тут Прип'ять прийшла до мене": з'явилося страшне відео про Маріуполь

Що сталося з містом

У ролику один хлопчик каже, що "хотів у Прип'ять, але Прип'ять прийшла до нього". Він показав, що сталося з будівлею Міськвиконкому - воно перетворилося на руїни. Також на вулицях видно величезні воронки, сюди потрапляли ракети і снаряди РФ.

За словами Петра Андрющенка, це найправдивіше відео про "русский мир", який прийшов до Маріуполя.

"Така Кірова у нас тепер. Раніше тут було добре так. Особливо, вночі було кайфово гуляти. Зараз вночі вже не погуляєш. Та й кайфу тут вже не бачити", - констатував підліток.

Також він розповів, що пенсіонери отримують пенсію по 7,5 тисячі рублів, що його квартиру пограбували, а також показав розбитий міст, де раніше, за словами хлопця, було багато трупів.

Подивіться на відео все своїми очима...