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"Я хотів у Прип'ять, а тут Прип'ять прийшла до мене": з'явилося страшне відео про Маріуполь

Окупанти перетворили Маріуполь на руїни (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Російські окупанти знищили практично весь Маріуполь снарядами, бомбами і постійними обстрілами, які відбувалися в місті. Зараз місто нагадує сцени з фільмів про апокаліпсис.

Українські підлітки показали страшне відео того, що зараз відбувається в колись мирному місті.

Ролик в мережі опублікував радник мера міста Петро Андрющенко.

Що сталося з містом

У ролику один хлопчик каже, що "хотів у Прип'ять, але Прип'ять прийшла до нього". Він показав, що сталося з будівлею Міськвиконкому - воно перетворилося на руїни. Також на вулицях видно величезні воронки, сюди потрапляли ракети і снаряди РФ.

За словами Петра Андрющенка, це найправдивіше відео про "русский мир", який прийшов до Маріуполя.

"Така Кірова у нас тепер. Раніше тут було добре так. Особливо, вночі було кайфово гуляти. Зараз вночі вже не погуляєш. Та й кайфу тут вже не бачити", - констатував підліток.

Також він розповів, що пенсіонери отримують пенсію по 7,5 тисячі рублів, що його квартиру пограбували, а також показав розбитий міст, де раніше, за словами хлопця, було багато трупів.

Подивіться на відео все своїми очима...

Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти відновили ексгумацію, тіла вивозять до братської могили.

Читайте також, що переселенець з Маріуполя розповів про евакуацію з міста.

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Маріуполь