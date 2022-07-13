"Я хотел в Припять, а тут Припять пришла ко мне": появилось страшное видео о Мариуполе

Российские оккупанты уничтожили практически весь Мариуполь снарядами, бомбами и постоянными обстрелами, которые происходили в городе. Сейчас город напоминает сцены из фильмов про апокалипсис.
Украинские подростки показали страшное видео того, что сейчас происходит в некогда мирном городе.
Ролик в сети опубликовал советник мэра города Петр Андрющенко.
В ролике один мальчик говорит, что "хотел в Припять, но Припять пришла к нему". Он показал, что произошло со зданием Горисполкома - оно превратилось в руины. Также на улицах видны огромнейшие воронки, сюда попадали ракеты и снаряды РФ.
По словам Петра Андрющенка, это самое правдивое видео о "русском мире", который пришел в Мариуполь.
"Такая Кирова у нас теперь. Раньше здесь было хорошо так. Особенно, ночью было кайфово гулять. Сейчас ночью уже не погуляешь. Да и кайфа здесь уже не видать", – констатировал подросток.
Также он рассказал, что пенсионеры получают пенсию по 7,5 тысячи рублей, что его квартиру ограбили, а также показал разбитый мост, где раньше, по словам парня, было много трупов.
Посмотрите на видео все своими глазами...
Напомним, что в Мариуполе оккупанты возобновили эксгумацию, тела вывозят в братскую могилу.
Читайте также, что переселенец из Мариуполя рассказал об эвакуации из города.