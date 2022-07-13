"Я хотел в Припять, а тут Припять пришла ко мне": появилось страшное видео о Мариуполе

Что произошло с городом

В ролике один мальчик говорит, что "хотел в Припять, но Припять пришла к нему". Он показал, что произошло со зданием Горисполкома - оно превратилось в руины. Также на улицах видны огромнейшие воронки, сюда попадали ракеты и снаряды РФ.

По словам Петра Андрющенка, это самое правдивое видео о "русском мире", который пришел в Мариуполь.

"Такая Кирова у нас теперь. Раньше здесь было хорошо так. Особенно, ночью было кайфово гулять. Сейчас ночью уже не погуляешь. Да и кайфа здесь уже не видать", – констатировал подросток.

Также он рассказал, что пенсионеры получают пенсию по 7,5 тысячи рублей, что его квартиру ограбили, а также показал разбитый мост, где раньше, по словам парня, было много трупов.

Посмотрите на видео все своими глазами...