"Відрізало шлях до виходу": як українець рятував дітей із затопленої печери в Таїланді

Діти провели в печері 9 днів до того, як їх знайшли

Український інструктор з дайвінгу в тайському місті Пхукет Всеволод Коробков розповів про те, як проходить операція затопленої печери і про всі труднощі на шляху. Про це написало видання ВВС News Україна.

23 червня 12 хлопців з футбольної команди у віці 11-16 років пішли з тренером на екскурсію в печеру в північній частині Таїланду.

"Потрібно було дійти до місця під назвою "пляж Паттайя"...Але почався настільки сильний дощ, що дітям відрізало шлях до виходу", - повідомив інструктор.

Через дев'ять днів їх знайшли. Всеволод розповів про те, що спочатку на місцевості працювали тільки місцеві рятувальники, але їх знань і можливостей виявилося недостатньо. Тому зараз в операції беруть участь рятувальники з усього світу, в тому числі і з України.

"Група інструкторів, зокрема, двоє людей з України - я та мій друг Максим, прилетіла минулої п'ятниці як волонтери. Нашим завданням було навчити тайських морських котиків пірнати у таких складних печерах, оскільки з'ясувалося, що у них немає досвіду такого занурення. Ми допомагали їм у цьому. Побачивши, що від нас буде користь, тайські військові включили нас в команду підтримки", - поділився український драйвер.

Він розповів, що працювати в цій печері дуже складно, і вони проходили найскладніший трикілометровий ділянку, допомагали нести обладнання, прокладали мотузки для драйверів.

Відео: Владислав Коробков: як українці рятували дітей з печери (bbc.com)

Сам дайвінг, за словами українця, починається в 3 кілометрах від входу, та частина, де можна пірнати – це місце з екстремальними умовами для дуже підготовлених печерних драйверів. Все із-за того, що там дуже погана видимість і можна просто заплутатися або застрягти з-за численних вузьких проходів.

Ще одна складність полягає в тому, що до останньої сухої кімнати, де зараз перебувають діти - 2 300 км, і до неї доводиться плисти проти течії, як повідомив Всеволод.

"І найскладніша ділянка - останній кілометр, коли тобі потрібно затягнути весь вантаж на гору, дуже слизьку, серед сталактитів та сталагмітів. На цій ділянці дуже слизько. Це по суті мокрий глиняний схил, на який потрібно видертися і не впасти. Інакше пролетиш 15-20 метрів і впадеш на каміння", - поділився подробицями драйвер.

Зараз рятувальна операція проходить у кількох напрямках. Рятувальники планують навчити дітей пірнати, бурять гору, осушують джерела і відкачують воду.

Також Всеволод додав, що він вірить, що тайці впораються з цим складним завданням. "Вся нація згуртувалася і люди допомагають всім необхідним. Є гумові чоботи, каски, батарейки, ліхтарі, одяг, дощовики, гідрокостюми, величезна кількість продуктів.... 24 години на добу працює величезний табір. Я ніколи не бачив таких рятувальних операцій. Не знаю, скільки...витратив Таїланд на цю операцію, але ці зусилля вражають", - сказав шофер.

Нагадаємо, в парку Партизанської слави в Києві з озера виловили тіло молодого хлопця.

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