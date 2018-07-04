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"Отрезало путь к выходу": как украинец спасал детей из затопленной пещеры в Таиланде

STYLERLIFE        04.07.2018 - 10:56
Иллюстративное фото (pixabay.com/skeeze)
Иллюстративное фото (pixabay.com/skeeze)

Дети провели в пещере 9 дней до того, как их нашли

Украинский инструктор по дайвингу в тайском городе Пхукет Всеволод Коробков рассказал о том, как проходит спасательная операция в затопленной пещере и обо всех трудностях на пути. Об этом написало издание ВВС News Україна.

23 июня 12 парней с футбольной команды в возрасте 11-16 лет пошли с тренером на экскурсию в пещеру в северной части Таиланда.

"Нужно было дойти до места под названием "пляж Паттайя"...Но начался настолько сильный дождь, что детям отрезало путь к выходу", - сообщил инструктор.

Спустя девять дней их нашли. Всеволод рассказал о том, что изначально на местности работали только местные спасатели, но их знаний и возможностей оказалось недостаточно. Поэтому сейчас в операции берут участие спасатели со всего мира, в том числе и с Украины.

"Группа инструкторов, в частности, два человека с Украины – я и мой друг Максим, прилетела в прошлую пятницу как волонтеры. Нашим заданием было научить тайских морских котиков нырять в таких сложных пещерах, поскольку выяснилось, что у них нет опыта такого погружения. Мы помогали им в этом. Увидев, что от нас будет польза, тайские военные включили нас в команду поддержки", - поделился украинский драйвер.

Он рассказал, что работать в этой пещере очень сложно, и они проходили самый сложный трехкилометровый участок, помогали нести оборудование, прокладывали веревки для драйверов.

 

Видео: Владислав Коробков: как украинцы спасали детей из пещеры (bbc.com)

Сам дайвинг, по словам украинца, начинается в 3 километрах от входа, та часть, где можно нырять – это место с экстремальными условиями для очень подготовленных пещерных драйверов. Все из-за того, что там очень плохая видимость и можно попросту запутаться или застрять из-за многочисленных узких проходов.

Еще одна сложность состоит в том, что до последней сухой комнаты, где сейчас находятся дети - 2 300 км и к ней приходится плыть против течения, как сообщил Всеволод.

"И самый сложный участок – последний километр, когда тебе нужно затянуть весь груз на гору, очень скользкую, среди сталактитов и сталагмитов. На этом участке очень сколько. Это, по сути, мокрый глиняный склон, на который нужно выдраться и не упасть. Иначе пролетишь 15-20 метров и упадешь на камни", - поделился подробностями драйвер.

Сейчас спасательная операция проходит в нескольких направлениях. Спасатели планируют научить детей нырять, бурят гору, осушают источники и откачивают воду.

Также Всеволод добавил, что он верит, что тайцы справятся с этим сложным заданием. "Вся нация сгруппировалась и люди помогают всем необходимым. Есть резиновые сапоги, каски, батарейки, фонари, одежда, дождевики, гидрокостюмы, огромное количество продуктов… 24 часа в сути работает огромный лагерь. Я еще никогда не видел таких спасательных операций. Не знаю сколько…потратив Таиланд, но эти усилия впечатляют", - сказал драйвер.

Напомним, в парке Партизанской славы в Киеве из озера выловили тело молодого парня.

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Теги: Таиланд, спасатели, спасательные работы
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